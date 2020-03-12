【新冠肺炎】白宮要求官員對疫情高級別會議保密

《經濟通通訊社１２日專訊》據路透社引述政府官員指，白宮已下令聯邦衛生部門官員對最

高級別疫情會議內容保密。市場認為這不同尋常的措施限制信息，阻礙政府對疫情蔓延的應對。

消息指，今年以來美國衛生及公共服務部（ＨＨＳ）已就感染範圍、隔離和旅行限制等問題

進行了數十次秘密討論。沒有安全許可的工作人員不能參加會議，政府專家亦不例外，而當中包

括視頻電話會議。

消息亦稱，命令直接來自白宮，而國家安全委員會（ＮＳＣ）負責下令要求保密。（ａｌ）

