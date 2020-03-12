《經濟通通訊社１２日專訊》據路透社引述政府官員指，白宮已下令聯邦衛生部門官員對最
高級別疫情會議內容保密。市場認為這不同尋常的措施限制信息，阻礙政府對疫情蔓延的應對。
消息指，今年以來美國衛生及公共服務部（ＨＨＳ）已就感染範圍、隔離和旅行限制等問題
進行了數十次秘密討論。沒有安全許可的工作人員不能參加會議，政府專家亦不例外，而當中包
括視頻電話會議。
消息亦稱，命令直接來自白宮，而國家安全委員會（ＮＳＣ）負責下令要求保密。（ａｌ）
12/03/2020 10:20
【新冠肺炎】白宮要求官員對疫情高級別會議保密
《經濟通通訊社１２日專訊》據路透社引述政府官員指，白宮已下令聯邦衛生部門官員對最
高級別疫情會議內容保密。市場認為這不同尋常的措施限制信息，阻礙政府對疫情蔓延的應對。
消息指，今年以來美國衛生及公共服務部（ＨＨＳ）已就感染範圍、隔離和旅行限制等問題
進行了數十次秘密討論。沒有安全許可的工作人員不能參加會議，政府專家亦不例外，而當中包
括視頻電話會議。
消息亦稱，命令直接來自白宮，而國家安全委員會（ＮＳＣ）負責下令要求保密。（ａｌ）
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