《地區經濟》澳洲宣布逾１７６億澳元經濟刺激方案，應對疫情衝擊

《經濟通通訊社１２日專訊》澳洲今日公布一項１７６﹒３億元（澳元．下同）的經濟刺激

方案，其中包括薪資補貼、幫助中小企支付工資，應對疫情衝擊。

今次計劃內容包括未來兩年使用１３億元保護１２萬學徒的工作，未來四年使用６７億元支

持中小企現金流，幫助支付工資，未來四年撥款７億元擴大稅收減免，幫助企業購買新設備。

澳洲總理莫里森表示，今次計劃希望讓國民保住工作，確保澳洲經濟未來強勁復甦，本財年

與未來兩個財年，刺激計劃的總體影響為２２９億澳元，相當於本地生產總值的１﹒２％。

（ａｌ）

