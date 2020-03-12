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12/03/2020 10:30

《地區經濟》澳洲宣布逾１７６億澳元經濟刺激方案，應對疫情衝擊

　　《經濟通通訊社１２日專訊》澳洲今日公布一項１７６﹒３億元（澳元．下同）的經濟刺激
方案，其中包括薪資補貼、幫助中小企支付工資，應對疫情衝擊。
　　今次計劃內容包括未來兩年使用１３億元保護１２萬學徒的工作，未來四年使用６７億元支
持中小企現金流，幫助支付工資，未來四年撥款７億元擴大稅收減免，幫助企業購買新設備。
　　澳洲總理莫里森表示，今次計劃希望讓國民保住工作，確保澳洲經濟未來強勁復甦，本財年
與未來兩個財年，刺激計劃的總體影響為２２９億澳元，相當於本地生產總值的１﹒２％。
（ａｌ）

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