【華為風波】傳美國再推遲限制華為及對華技術出口會議

《經濟通通訊社１２日專訊》據路透社引述知情人士指，華府官員決定再推遲原定周三
（１１日）舉行的會議，討論美國對華為及中國技術出口的新限制。
消息指無法確定會議何時再舉行，但預計商務部長羅斯、國防部部長埃斯珀、國務卿蓬佩奧
、財長努欽將出席會議。
消息又指，早前華府官員開會討論議程，但未就如何處理與中國，華為電信設備、民用飛機
零件有關的各種建議提供任何意見。（ａｌ）
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