《地區經濟》英國債務管理局料新財年將擴大發債規模

《經濟通通訊社１２日專訊》英國債務管理局負責人塞特曼表示，除了早前宣布債務大幅增

加外，下財年英國可能需要增加發債規模，由上年１３６９億英鎊增加到今年１５６１億英鎊，

因為早前疫情的防控措施成本未包括在內。

該發債規模是自２０１２至２０１３年金融危機，導致英國預算赤字大增以來最高，但仍低

於市場預測１６６６億英鎊。不過如果疫情明朗化後，不排除修改發債規模。（ａｌ）

