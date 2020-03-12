《地區經濟》英國債務管理局料新財年將擴大發債規模

《經濟通通訊社１２日專訊》英國債務管理局負責人塞特曼表示，除了早前宣布債務大幅增
加外，下財年英國可能需要增加發債規模，由上年１３６９億英鎊增加到今年１５６１億英鎊，
因為早前疫情的防控措施成本未包括在內。
該發債規模是自２０１２至２０１３年金融危機，導致英國預算赤字大增以來最高，但仍低
於市場預測１６６６億英鎊。不過如果疫情明朗化後，不排除修改發債規模。（ａｌ）
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