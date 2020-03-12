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即市新聞

12/03/2020 08:39

《ＩＰＯ反應》燁星超購近１９４８倍成超購王，一手中籤率僅３％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》內地物業管理服務供應商燁星集團（０１９４１）公布招股結
果，公開發售部分超額認購１９４７﹒６２倍，成為今年「超購王」。一手中籤率３％，認購
３５０手穩奪一手；股份最終發售價１﹒５６元，為招股價範圍１﹒３２元至１﹒５８元之接近
上限價。
　　由於公開發售部分超購百倍以上，按照回撥機制下，公司將回撥至５０％；配售部分錄得大
幅超額認購，相當於配售項下初步可供認購發售股份總數約１３﹒０３倍。另外，
Ｓｕｃｃｅｓｓｆｕｌ　Ｌｏｔｕｓ同意成為基礎投資者，按發售價認購１３４６萬股。
Ｓｕｃｃｅｓｓｆｕｌ　Ｌｏｔｕｓ為恆地（０００１２）主席兼董事總經理李家傑全資擁有的
投資控股公司。
　　另外，乙組最大申請數目，俗稱「頂頭錘飛」共錄得１７２３張，中籤率０﹒１９％。
　　按照招股價１﹒５６元計算，公司預料集資淨額約為１﹒２１３億元，該公司將集資所得的
６５％用於擴大公司在中國的地理據點及營運規模；１３％用於開發及提升公司的資訊系統及技
術創新；１０％用於增加公司的增值服務，例如團購服務、旅行代理服務等；２％將用於員工發
展；１０％將用作營運資金。
　　獨家保薦人為同人融資，股份於明日（１３日）於聯交所主板掛牌上市。（ｕｌ）

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