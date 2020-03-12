【抗疫維穩】商務部：中歐貿易良好發展勢頭不會改變

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》商務部外貿司司長李興乾表示，今年以來
，新冠肺炎疫情對包括中、歐在內的各國貿易發展都帶來了不同程度的影響，全球產業鏈受到干
擾。但中國經濟長期向好的趨勢不會改變，中歐貿易良好的發展勢頭不會改變，將在相互尊重、
合作共贏的原則基礎上，同歐方深化務實合作，推動中歐貿易持續健康發展。
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