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即市新聞

12/03/2020 09:29

【數據解讀】分析：中國會跟隨全球降政策利率，幅度「以我為主」

　　《經濟通通訊社１２日專訊》內地２月新增人民幣貸款９０５７億元（人民幣．下同），低
於市場預期的１﹒１萬億元；當月末Ｍ２同比增長８﹒８％，高於預期的８﹒５％。２月社會融
資規模增量為８５５４億元人民幣，創２０１６年７月以來最低。
　　中國首席經濟學家論壇高級研究員蔡浩分析指，２月Ｍ２增速達８﹒８％，主要是因為去年
基數較低。人民幣貸款在疫情影響下，不出意料下降較多，住戶部門貸款減少，與２月房地產和
汽車銷售斷崖式暴跌相符。非金融機構貸款雖然增加了１﹒１３萬億，但其中一大半是短期，受
益於人行防疫信貸的支持；中長期貸款只有４１００億。
　　另外值得注意的是，２月貸款中還有１７８６億元的非銀行金融機構貸款，除去這部分的話
，對實體經濟貸款只有７２００億元，這也是２月社融較低的重要原因。
　　綜合來看，２月的金融數據在疫情衝擊下較為疲軟是意料之中，預計３月隨著復工進度的逐
步提高，數據會有大幅回升。當前疫情對全球經濟的衝擊日趨嚴重，全球央行紛紛降息，且幅度
較大，在內外部增長壓力都較大的環境下，預計中國也會跟隨降低政策利率，當然幅度還是會
「以我為主」，而為了促進銀行放貸動力，存款基準利率可能也會在政策工具箱之內。
（ｌｃ）

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