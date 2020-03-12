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12/03/2020 10:00

【數據解讀】西南證券：疫情對居民收入衝擊顯著

　　《經濟通通訊社１２日專訊》內地２月新增人民幣貸款９０５７億元（人民幣．下同），低
於市場預期的１﹒１萬億元；當月末Ｍ２同比增長８﹒８％，高於預期的８﹒５％。２月社會融
資規模增量為８５５４億元人民幣，創２０１６年７月以來最低。
　　西南證券宏觀研究團隊發表報告指出，由於疫情衝擊導致信貸投放受阻，２月人民幣貸款僅
同比多增１９９億元。其中居民中長期貸款同比少增１８５５億元，主要由於房地產銷售顯著收
縮；受防疫信貸支撐，企業貸款增長以短貸為主，中長期貸款則同比少增９７０億元。
　　另外，從貨幣與存款數據來看，疫情對居民收入衝擊較為顯著。２月居民存款減少１２００
億元，２００７年以來１季度各月中居民存款從未有過負增長。而２月企業存款增加２８４０億
元，同比多增１﹒５萬億元。雖然疫情衝擊下居民消費明顯收縮，但居民收入收縮幅度可能較支
出更大，導致企業人工成本出現更大幅度下降，這可能對企業活期存款形成一定支撐，導致Ｍ１
出現超預期上漲。
　　總體來看，疫情衝擊下實體融資短期回落，但回升趨勢並不改變。隨著復工復產的推進，信
貸社融將恢復到同比增長狀況。同時，經濟下行壓力上升意味著需要更為有力的政策來穩增長，
穩增長政策將加速信貸社融回升趨勢。因此２月金融數據不具有可代表性，信貸社融回升總趨勢
不變。（ｌｃ）

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