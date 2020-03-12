《午市前瞻》港股暫難「估底」，本月單日上落千點或成常態

《經濟通通訊社１２日專訊》世界衞生組織宣布新冠肺炎疫情已經出現全球大流行，引發道

指隔冕（１１日）急瀉，收市挫近１５００點或近６％，技術上已步入熊市。美國總統特朗普於

港股今日開市前公布，未來約一個月時間禁止英國以外歐洲旅客入境美國，市場恐慌情緒擴大，

繼本周一之後，港股再度裂口低開，開報２４６５７點跌５７３點，即失守二萬五。藍籌股全線

下挫，重磅股中今早公布業績的友邦（０１２９９）一度瀉近５﹒６％，中移動（００９４１）

亦曾錄逾５％跌幅。隨美股期貨跌幅擴大至近５％，引發市場拋售，恆指最低見２４１１７點跌

１１１３點。表現相對較樂觀是部分內銀，但公用股亦失守，最終恆指早市收跌９６２點或

３﹒８１％，報２４２６９點，主板成交達８２９﹒４９億元。國企指數報９６８７點，跌

３８３點或３﹒８１％。

投資者宜留意，今早恆指低位於２４１１７點，距離去年４月９日收報的３０１５７點跌逾

２０％。若今日收於２４１２６點水平以下，意味港股步入技術性熊市。而截至今午港股收市，

道指即月期貨仍跌４﹒６７％或１１０２點，報２２４７３點。

重磅股全線收低，中移動跌４﹒０８％，報５５﹒２元；騰訊（００７００）插

４﹒０７％，報３６３元；港交所（００３８８）跌３﹒１６％，報２３８﹒８元；建行

（００９３９）跌２﹒４８％，報６﹒２９元。

Ａ股亦錄明顯跌幅，上證綜指報２９２８點，跌３９點或１﹒３４％，成交１９６０﹒５８

億元人民幣。深證成指報１０９８１點，跌２１８點或１﹒９５％，成交３０２８﹒８１億元人

民幣。



＊美國拒英國以外歐洲旅客入境，長和創近６年低＊



特朗普口中的刺激經濟措施細節仍然欠奉，卻率先對歐洲經濟體出手，公布將於當地時間明

日午夜起，未來３０日禁止英國以外的歐洲旅客入境美國，拖累於區內有業務的港股，長和

（００００１）挫４﹒７％，報５８﹒８５元，盤中見５８﹒８元創近６年低位，長江基建

（０１０３８）亦走低４﹒２３％，報５１元；創科（００６６９）插水９﹒７１％，報

５５﹒３元，為今早表現最差藍籌；申洲國際（０２３１３）跌６﹒５５％，報８９﹒９元；新

秀麗（０１９１０）大瀉１７﹒２３％，報８﹒１２元。

歐洲新型肺炎疫情未有紓緩，意大利累計死亡人數已達８２７人，當地除必須的生產設施以

及商鋪外，所有商店停業。本地銀行板塊接連受挫，匯控（００００５）跌３﹒０８％，報

４７﹒１５元；同系恆生（０００１１）跌２﹒９４％，報１３８﹒７元；東亞（０００２３）

急跌５﹒１２％，報１７﹒８元；渣打（０２８８８）跌４﹒９９％，報４６﹒６５元；大新銀

行（０２３５６）走低２﹒５１％，報８﹒５４元。

隔晚蘋果公司股價再瀉３﹒４７％，加上即月道期向下，預料美國科技股將繼續受挫，本港

蘋果概念股現時普遍回吐。舜宇（０２３８２）挫５﹒６７％，報１１８﹒２元；瑞聲

（０２０１８）走低６﹒８１％，報４６﹒５元；比亞迪電子（００２８５）跌６﹒４８％，報

１３﹒２８元；丘鈦科技（０１４７８）插１１﹒０４％，報９﹒９１元；高偉電子（０１４１

５）跌５﹒０６％，報１﹒５元。



＊逆向ＥＴＦ受捧，ＦＩ二華夏納一百急漲逾一成＊



油產減價戰繼續成為市場焦點，沙特能源部已指示沙特阿美將產量由每日１２００萬桶提高

到１３００萬桶。隨後，阿聯酋國家石油公司阿布扎比國家石油公司亦表示，計劃把４月原油產

量提高至每日４００萬桶以上。三桶油續挫，中石油（００８５７）跌４﹒７６％，報

２﹒６元；中石化（００３８６）跌３﹒３９％，報３﹒７元。瑞信將中海油（００８８３）評

級下調至跑輸大市，該股滑７﹒６３％，報７﹒８７元。中海油服（０２８８３）則跌

７﹒４５％，報７﹒４５元。

大市急跌，逆向ＥＴＦ倍受追捧。ＦＩ二華夏納一百（０７５２２）急漲１３﹒３５％，報

１１﹒３８元；ＦＩ二南方納指（０７５６８）升１２﹒７４％，報７﹒７元；ＦＩ二南方恆指

（０７５００）走高８﹒０２％，報８﹒２２元；ＦＩ二南方國指（０７５８８）升

７﹒５２％，報６﹒７２元；ＦＩ華夏納一百（０７３３１）揚５﹒８１％，報８﹒５６元。



＊友邦料首季業務顯著受累疫情，收挫５％＊



友邦（０１２９９）及保誠（０２３７８）分別公布業績，友邦去年新業務價值按年增５％

至４１﹒５４億美元，升幅差過預期，股價半日收挫５％，報６８﹒４元。保誠公布，去年股東

應佔來自持續經營業務的稅前利潤１９﹒２２億美元，按年減少４４％，股價急插

１０﹒３２％，報１１９元。平保（０２３１８）上周五（６日）遭摩根大通減持共４６４１萬

股，股價半日走低３﹒５１％，報８１﹒０５元。眾安在綫（０６０６０）跌５﹒４４％，報

２９﹒５５元；新華保險（０１３３６）滑４﹒４４％，報２５﹒８元。



＊羅尚沛：中央倘公布「兩會」時間，疫情憂慮才減緩＊



隔晚凌晨世界衛生組織（ＷＨＯ）宣布新冠病毒疫情為「全球大流行」，而美國總統特朗普

刺激經濟措施遲遲未見，隔晚美股回吐周二（１０日）升幅，今早港股亦隨之挫逾千點。中國銀

河國際證券業務發展董事羅尚沛對《經濟通通訊社》表示，現時市場上存在多個較大的不確定因

素，難以預料港股底部，料整個３月走勢將非常波動，單日上落千點或成常態。他還指，特朗普

雖然曾表示將稅降至０％以刺激經濟，但相關政策要獲得國會通過是件難事，目前最可行的只有

讓聯儲局減息。

對於中國方面，他指雖然疫情逐步受控，中央亦積極推企業復工，惟歐洲方面疫情才剛開始

進入緊急狀態，對疫情是否會出現反彈仍存憂慮，認為當中央正式宣布「兩會」開會的時間，才

會真正讓市場憂慮減緩。他表示，目前大市主要受累於油市及疫情的發展，籲現階段不要急於入

市，揸現金最保險！（ｆｚ、ｎｓ）

