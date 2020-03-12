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即市新聞

12/03/2020 17:55

【北水炒Ｄ乜】淨流入近倍增創新高１３０億人幣，買建行沽中芯

　　《經濟通通訊社１２日專訊》世衛宣布，將新冠肺炎疫情列為全球大流行，加上美國總統特
朗普遲遲未宣布刺激經濟措施，美股大反彈一日後隔晚又大跌，拖累港股今日裂口低開５７３點
，報２４６５７點，亦是全日最高。隨後，特朗普宣布禁止歐洲旅客入境３０日，但無提及實際
刺激經濟措施，美股指數期貨今日急跌，恆指一度挫１１００點至２４１１７點，全日收市時，
恆指挫９２２﹒５４點至２４３０９﹒０７點，創逾兩年零１０個月新低。藍籌股全線下跌。
　　不過北水湧港熱情未冷卻，按額度計算，北水全日淨流入１２９﹒８億元人民幣，大幅增加
９８﹒６％並創單日流入紀錄。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控
股（００７００）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多的依次是中芯國際（００９８１）、
微創醫療（００８５３）。
　　主板成交１５２２﹒６２億元增加３５﹒１％。其中港股通成交２８４﹒６億元，佔總成交
１８﹒７％。

＊北水繼續掃內銀，２０億湧建行＊

　　內銀股隨市向下，建行跌１﹒８６％，報６﹒３３元；工行跌２﹒２３％，報５﹒２５元；
北水分別流入２０﹒３１億元及１６億元。
　　騰訊跌３﹒９１％，報３６３﹒６元；但仍獲北水追捧，淨流入１０﹒５２億元。
　　中芯國際是今日北水淨流出最多的股份，淨流出金額１﹒３２億元；跌４﹒７８％，報
１３﹒１６元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　２０﹒３１
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　１６﹒００
　　工商銀行　　　　（０１３９８）　　　　　１０﹒５２
　　滙豐控股　　　　（００００５）　　　　　　５﹒２８
　　美團點評　　　　（０３６９０）　　　　　　３﹒９５

　　淨沽出最多港股：
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－１﹒３２
　　微創醫療　　　　（００８５３）　　　　　－０﹒０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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