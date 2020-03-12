【北水炒Ｄ乜】淨流入近倍增創新高１３０億人幣，買建行沽中芯

《經濟通通訊社１２日專訊》世衛宣布，將新冠肺炎疫情列為全球大流行，加上美國總統特
朗普遲遲未宣布刺激經濟措施，美股大反彈一日後隔晚又大跌，拖累港股今日裂口低開５７３點
，報２４６５７點，亦是全日最高。隨後，特朗普宣布禁止歐洲旅客入境３０日，但無提及實際
刺激經濟措施，美股指數期貨今日急跌，恆指一度挫１１００點至２４１１７點，全日收市時，
恆指挫９２２﹒５４點至２４３０９﹒０７點，創逾兩年零１０個月新低。藍籌股全線下跌。
不過北水湧港熱情未冷卻，按額度計算，北水全日淨流入１２９﹒８億元人民幣，大幅增加
９８﹒６％並創單日流入紀錄。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控
股（００７００）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多的依次是中芯國際（００９８１）、
微創醫療（００８５３）。
主板成交１５２２﹒６２億元增加３５﹒１％。其中港股通成交２８４﹒６億元，佔總成交
１８﹒７％。
＊北水繼續掃內銀，２０億湧建行＊
內銀股隨市向下，建行跌１﹒８６％，報６﹒３３元；工行跌２﹒２３％，報５﹒２５元；
北水分別流入２０﹒３１億元及１６億元。
騰訊跌３﹒９１％，報３６３﹒６元；但仍獲北水追捧，淨流入１０﹒５２億元。
中芯國際是今日北水淨流出最多的股份，淨流出金額１﹒３２億元；跌４﹒７８％，報
１３﹒１６元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
建設銀行 （００９３９） ２０﹒３１
騰訊控股 （００７００） １６﹒００
工商銀行 （０１３９８） １０﹒５２
滙豐控股 （００００５） ５﹒２８
美團點評 （０３６９０） ３﹒９５
淨沽出最多港股：
中芯國際 （００９８１） －１﹒３２
微創醫療 （００８５３） －０﹒０１
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（ｃａ）