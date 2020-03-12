【新冠肺炎】意大利病例破萬，醫療體系瀕崩潰

歐洲新冠肺炎疫情未有受控跡象，意大利病例突破１萬宗，北部醫療體系承受沉重壓力，瀕
臨崩潰。西班牙確診亦急增，躍升為全球第５多，僅次南韓。
意大利周二實施全國封鎖措施，同日死亡病例新增１６８宗，是疫情以來單日最大增幅，累
計６３１人死亡；確診累計１０２８３宗，穩佔全球第二，僅次中國。至今僅１００４人康復出
院，需要深切治療病例增加１４４宗，全國合計８７７宗。《香港經濟日報》
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