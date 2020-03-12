《經濟通通訊社１２日專訊》康泰旅行社宣布，鑑於新冠肺炎在歐美多國蔓延，經評估形勢
後決定取消３月份的美國、英國、西歐、東歐、北歐，西葡及埃及的旅行團。
康泰指，已報名的旅客可選擇轉團、保留團費６個月或扣除手續費後退團，至於４月１日或
以後出發的上述旅行團，稍後再作安排。
美國總統特朗普香港時間今早發表全國講話指，暫停英國以外歐洲旅客入境３０日，強調今
次應對病毒的努力是史上最全面的一次，相信將大大減少疫情對民眾的威脅。（ｂｉ）
12/03/2020 10:32
【新冠肺炎】康泰取消本月美英歐、埃及等旅行團
《經濟通通訊社１２日專訊》康泰旅行社宣布，鑑於新冠肺炎在歐美多國蔓延，經評估形勢
後決定取消３月份的美國、英國、西歐、東歐、北歐，西葡及埃及的旅行團。
康泰指，已報名的旅客可選擇轉團、保留團費６個月或扣除手續費後退團，至於４月１日或
以後出發的上述旅行團，稍後再作安排。
美國總統特朗普香港時間今早發表全國講話指，暫停英國以外歐洲旅客入境３０日，強調今
次應對病毒的努力是史上最全面的一次，相信將大大減少疫情對民眾的威脅。（ｂｉ）
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