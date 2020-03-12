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12/03/2020 16:03

匯豐委任欣格雷為亞太區財富管理及個人銀行業務主管

　　《經濟通通訊社１２日專訊》匯豐宣布，委任欣格雷（Ｇｒｅｇ　Ｈｉｎｇｓｔｏｎ）為亞
太區財富管理及個人銀行業務主管，由今年４月１日起生效。他將繼續出任匯豐香港區財富及個
人銀行業務主管，直至宣布其繼任人。
　　欣格雷表示，很榮幸可以帶領亞洲的優秀團隊，在該行強勁的增長勢頭下，訂立新目標並為
亞洲銀行業的未來發展制定新方向。匯豐財富管理及個人銀行業務合共管理１﹒４萬億美元資
產，當中接近一半來自亞洲，增長潛力相當龐大。他深信零售銀行及財富管理、私人銀行、資產
管理及保險業務之間有很大的協同效應，透過優質的數碼服務及優秀的團隊，為更多客戶帶來與
眾不同的體驗。
　　匯豐財富管理及個人銀行業務全球行政總裁連卓偉（Ｃｈａｒｌｉｅ　Ｎｕｕｎ）表示，作
為匯豐在香港零售業務的負責人，欣格雷在推動業務增長和持續提升客戶體驗方面擔當重要角色
，包括將電子支付工具ＰａｙＭｅ的用戶人數增至目前超過１９０萬，擴大流動銀行服務及加大
對數碼科技的投資。在欣格雷的領導下，將繼續擴大市場份額，並與亞洲區，尤其是粵港澳大灣
區和東盟的客戶一起發展成長。
　　欣格雷加入匯豐集團近１４年，自２０１６年起出任香港區財富管理及個人銀行業務主管。
此前，他曾任多個管理層職位，包括零售銀行及財富管理業務策略環球主管、歐洲區零售銀行及
財富管理業務客戶價值管理及國際業務主管，以及歐洲、中東及非洲區零售銀行業務主管。
（ｂｉ）

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