《經濟通通訊社１２日專訊》荷里活著名影星湯漢斯（Ｔｏｍ Ｈａｎｋｓ）在Ｔｗｉｔｔ
ｅｒ表示，他與妻子Ｒｉｔａ Ｗｉｌｓｏｎ在澳洲感染了新型冠狀病毒。
《紐約時報》引述湯漢斯發表的聲明表示，他和妻子目前在澳洲，他們感到疲倦，好像染上
感冒，身體疼痛，其後接受新型冠狀病毒檢測，結果呈陽性。他和妻子會再接受檢測和隔離觀察
。
６３歲的湯漢斯主演過多部荷里活賣座電影，並憑《費城故事》和《阿甘正傳》連續兩屆榮
登奧斯卡影帝。（ｂｉ）
12/03/2020 12:19
【新冠肺炎】奧斯卡影帝湯漢斯與妻子感染新冠肺炎
《經濟通通訊社１２日專訊》荷里活著名影星湯漢斯（Ｔｏｍ Ｈａｎｋｓ）在Ｔｗｉｔｔ
ｅｒ表示，他與妻子Ｒｉｔａ Ｗｉｌｓｏｎ在澳洲感染了新型冠狀病毒。
《紐約時報》引述湯漢斯發表的聲明表示，他和妻子目前在澳洲，他們感到疲倦，好像染上
感冒，身體疼痛，其後接受新型冠狀病毒檢測，結果呈陽性。他和妻子會再接受檢測和隔離觀察
。
６３歲的湯漢斯主演過多部荷里活賣座電影，並憑《費城故事》和《阿甘正傳》連續兩屆榮
登奧斯卡影帝。（ｂｉ）
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