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12/03/2020 13:18

【新冠肺炎】工聯會：約１５０名國泰飛機餐員工被遣散

　　《經濟通通訊社１２日專訊》新型冠狀病毒疫情持續影響多個行業，工聯會立法會議員陸頌
雄表示，近日接獲一宗較大型的求助個案，大約１５０名為國泰航空（００２９３）準備飛機餐
的員工，因為近日航班升降量大減，被公司遣散。
　　陸頌雄又指，疫情影響整個勞工界，零售及飲食業亦開始出現結業潮，比例較以往上升幾倍

　　職工盟總幹事蒙兆達表示，早前不少僱主都持觀望態度，未知疫情持續多久，因此先安排僱
員放無薪假，但隨疫情持續多個月，他預料下一步將出現裁員，甚至結業潮。（ｂｉ）

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