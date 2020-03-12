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12/03/2020 12:16

【新冠肺炎】國泰：赴泰國旅客須出示醫保文件及醫生紙

　　《經濟通通訊社１２日專訊》國泰航空（００２９３）在官方網頁宣布，由３月１１日起，
從中國（包括香港和澳門）、韓國、意大利和伊朗的旅客，預辦登機前往泰國時，必須持有適用
於泰國而價值不少於１０萬美元承保的健康保險文件，並須出示在４８小時內簽發的醫療證明，
證明新型冠狀病毒測試為陰性。
　　此外，從以上地區抵達泰國的旅客，在入境泰國後需要自行隔離１４日，過境的旅客不受該
旅遊限制。（ｃｌ）

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