【新冠肺炎】國泰：赴泰國旅客須出示醫保文件及醫生紙

《經濟通通訊社１２日專訊》國泰航空（００２９３）在官方網頁宣布，由３月１１日起，

從中國（包括香港和澳門）、韓國、意大利和伊朗的旅客，預辦登機前往泰國時，必須持有適用

於泰國而價值不少於１０萬美元承保的健康保險文件，並須出示在４８小時內簽發的醫療證明，

證明新型冠狀病毒測試為陰性。

此外，從以上地區抵達泰國的旅客，在入境泰國後需要自行隔離１４日，過境的旅客不受該

旅遊限制。（ｃｌ）

