【交通消息】港鐵：路軌出現裂縫，柯士甸站至尖東站列車需慢駛

《經濟通通訊社１２日專訊》港鐵公司（０００６６）宣布，由於尖東站附近的路軌出現裂

縫，西鐵綫列車駛經柯士甸站至尖東站路段時需要慢駛，西鐵綫由屯門站至紅磡站的行車時間預

計需要額外５－１０分鐘。

現時紅磡站往返屯門站每１４分鐘一班，而南昌站往返屯門站每７分鐘一班。港鐵指，現時

西鐵綫月台上的乘客較多，候車時間亦會較長，請乘客為行程預留充裕時間。港鐵職員現正進行

搶修工作。（ｃｌ）

