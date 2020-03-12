太古地產：重返香港地產市場對樓市有信心，短期對港零售前景悲觀

《經濟通通訊社１２日專訊》太古地產（０１９７２）行政總裁白德利稱，疫情令零售及辦

公室業務備受打擊，集團已迅速採取措施來協助旗下租戶，惟香港零售市場在過去９個月以來表

現低迷，現階段對香港零售前景看法較悲觀，但對中國零售市場看法則較審慎樂觀，料近期將有

復甦跡象。不過，長遠而言，集團對香港及中國零售市場仍有信心。

對於香港辦公室業務，他坦承去年曾接獲數個租戶退租要求，集團正積極保留租客，而目前

辦公室組合已幾乎全部租出，預期今年不會出現大量退租的情況。至於租金下行壓力已持續數年

，加上現時中國企業對中環區辦公室的需求減少，惟太古坊的租金仍具吸引力，或會令市場加快

辦公室轉移的情況，部分律師行及銀行亦已轉移至太古坊一期。而目前集團正專注於太古坊二期

項目，預期２０２１至２０２２年初落成，集團料於未來數季開始招租。



＊白德利：對重返香港地產市場感高興，對樓市中長期前景樂觀＊



白德利又指，對重返香港地產市場感高興，集團去年夥拍嘉里建設（００６８３）及信置

（０００８３）成功投得黃竹坑站第四期發展項目，以及灣仔永豐街住宅項目等，相信未來會有

更多項目推行。他指，香港樓市短期料有小幅度調整，但中長期仍然樂觀，因香港住宅供應仍短

缺、需求健康及低利率支持。

他透露，出售非核心資產有助集團將資金重新投資於其他業務，相信會成為集團主要的資金

來源，不排除未來會繼續出售非核心資產。

內地市場方面，白德利直指，對大灣區的發展仍有野心，集團主要投資內地一線城市，目前

已覆蓋大灣區中的香港及廣州，同時亦積極審視深圳辦公室項目。另外，上海太古里項目擴展部

份亦料於第三季開幕。他又指，集團亦積極找尋亞洲市場的投資機會，現正望觀越南等地，期望

在亞洲可增加更多發展項目。（ｙｗ）

