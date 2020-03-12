《小傳日記》肺炎大流行，魚缸震騰騰；香港經濟差，太古跌到渣

《小傳日記》全球魚缸繼續風起雲湧，世衞宣布新冠肺炎疫情已經出現全球大流行，令到道

指噚晚瀉近１５００點，技術上已經開始步入熊市。跟住花旗國總統侵侵發表全國講話，宣佈未

來３０日禁止米字國以外歐洲旅客入境，仲要未交到具體救市方案，搞到全球「孖屐」繼續震騰

騰！標普５００ ＶＩＸ指數期貨現時繼續彈高近一成四至５２﹒７６、美國１０年期國債收益

率目前亦重新走低至０﹒７５７厘水平，加上美元兌日圓的外匯報價繼續走軟，搞到魚缸今朝裂

口低開５７３點，報２４６５７點。

之後ＡＩＡ（０１２９９）同太古Ａ（０００１９）嘅業績都差過預期，歐洲疫情蔓延亦拖

累出口股，加上石油股繼續被沽，令魚缸全日係低位搵食，最低曾見２４１１７點瀉１１１３點

。此外，目前美股三大指數期貨目前仍各自挫逾４巴仙，搞到魚缸全日最終收報２４３０９點，

跌９２２點或跌３﹒６６巴仙，主板成交１５２２﹒６２億元增３５巴仙。國企指數報９７２５

點，跌３４４點或跌３﹒４２巴仙。

Ａ場一樣咁慘烈，上證綜合指數報２９２３點，跌４５點或跌１﹒５２巴仙。深證成份指數

報１０９４１點，跌２５９點或跌２﹒３１巴仙，兩市成交８３７６﹒１６億銀人民幣。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）蒸發近４巴仙，報３６３﹒６銀；ＡＩＡ碌低逾４巴

仙，報６８﹒８銀；生發發（００３８８）插低逾３巴仙，報２３８﹒４銀；大笨象（００００

５）唔見逾４巴仙，報４６﹒６５銀；神州移動（００９４１）插水近４巴仙，報５５﹒４５銀

。



＊太地業績差磚頭齊齊渣，減息勢必行錢莊打倒褪＊



好多磚頭佬都派咗成績表，經營情況都幾不妙，今日太地（０１９７２）公布全年純利跌五

成三，就算賣走兩棟辦公室都搞唔掂，所以今日股價見過３年低位，跌近４巴仙，報２２﹒１５

銀；恆基地產（０００１２）挫逾４巴仙，報３４﹒４５銀；新地（０００１６）同樣潛近４巴

仙，報１０３﹒１銀；新世界（０００１７）跪低逾３巴仙，報９﹒１１銀；恆隆地產（００１

０１）挫近３巴仙，報１６﹒６銀。

呢個月初花旗聯儲局已經減過一次息，其他缸友都覺得下個禮拜都好大機會再減多次，機率

已經升到九成半。咁又係，個市跌到咁，唔減息真係唔知點救好。本地錢莊就一定重傷啦！大象

（００００５）跌逾４巴仙，報４６﹒６５銀；小象（０００１１）都挫近２巴仙，報１３９﹒

９銀；東亞銀行（０００２３）瀉逾半成，報１７﹒７４銀；中銀香港（０２３８８）跌挫逾４

巴仙，報２３﹒８銀；渣打集團（０２８８８）同樣跪低逾半成，報４６﹒５銀。



＊花旗封歐洲新秀麗好愁，國泰炒員工股價又起鬨＊



特朗普今日宣布對歐洲封關，咁即係交流中斷啦！金融物流佬就慘慘豬，好似歐美本身都有

業務嘅新秀麗（０１９１０）股價瀉近一成八，報８﹒０５銀；名牌普拉達（０１９１３）挫逾

６巴仙，報２１﹒１銀；申洲國際（０２３１３）跌逾６巴仙，報９０﹒０５銀。唔好以為米字

國例外就無事，長和（００００１）潛逾半成，報５８﹒５５銀；長江基建（０１０３８）跌３

巴仙，報５１﹒６５銀。

因被大行唱淡而股價下挫嘅「屐飛」（００２９３），有消息話１５０個飛機員工收到大信

封，今日股價再跌逾４巴仙，報９﹒７７銀。其他航空股都齊齊潛水，東方航空（００６７０）

挫逾３巴仙，報３﹒３３銀；中國國航（００７５３）回吐近３巴仙，報６﹒３７銀；南方航空

（０１０５５）跌近半成，報４﹒１１銀；中銀航空租賃（０２５８８）跌近半成，報５５﹒１

５銀。



＊蘋果要閂舖手機佬回吐，銷售續受累友邦一殼淚＊



新型肺炎喺意大利愈搞愈大鑊，累計死亡人數已經達８２７人，蘋果意大利官網公布，當地

全線１７間零售店無限期閂門。再加埋道指即月期貨仲跌緊４巴仙，今晚蘋果美股個價真係無眼

睇，手機設備佬今日都無運行，舜宇光學（０２３８２）同瑞聲（０２０１８）齊齊蒸發逾７巴

仙，報１１６﹒２銀同４６﹒３５銀；比亞迪電子（００２８５）跪低近６巴仙，報１３﹒４銀

；丘鈦科技（０１４７８）插逾１２巴仙，報９﹒７６銀；高偉電子（０１４１５）撻低逾６巴

仙，報１﹒４８銀。

ＡＩＡ（０１２９９）今日出業績，上年新業務價值按年增５巴仙至４１﹒５４億美元差過

預期，區域首席執行官陳榮聲話，新型肺炎疫情影響咗部分面對面的銷售同會議，相信呢啲影響

會持續啊，隻佬即刻撻低逾４巴仙，報６８﹒８銀。保誠（２３７８）噚日都放榜，上年股東應

佔來自持續經營業務的稅前利潤１９﹒２２億美金，按年少４４巴仙，隻佬下潛近一成，報１１

９﹒７銀；平保（０２３１８）上星期五（６日）畀摩通減持，無咗逾３巴仙，報８１﹒３５銀

。眾安在線（０６０６０）撻低逾７巴仙，報２９﹒０５銀；新華保險（０１３３６）唔見近４

巴仙，報２５﹒９５銀。請請！



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