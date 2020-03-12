美國禁歐洲人士入境，港股全日插９２２點收２４３０９創近三年低

《經濟通通訊社１２日專訊》世界衛生組織宣布，將新冠肺炎疫情列為全球大流行，加上美

國總統特朗普遲遲未宣佈刺激經濟措施，美股大反彈一日後隔晚又大跌，今早港股亦裂口低開

５７３點，報２４６５７點，亦是全日最高。隨後，特朗普宣布禁止歐洲旅客入境３０日，但無

提及實際刺激經濟措施，道指期貨急瀉，拖累港股跌幅擴大，盤中最多瀉１１１３點報

２４１１７點，創近３年低。其後，港股跌勢喘定，出口股及油股仍沽壓嚴重，港股最終收報

２４３０９點，跌９２２點或跌３﹒６６％，主板成交１５２２﹒６２億元，增加３５％。國企

指數報９７２５點，跌３４４點或跌３﹒４２％。

Ａ股兩市亦跟隨外圍下跌，上證綜合指數報２９２３點，跌４５點或跌１﹒５２％。深證成

份指數報１０９４１點，跌２５９點或跌２﹒３１％。兩市合計成交８３７６﹒１６億元人民幣

，較上日減少１４％，是２月１４日以來成交新低。

重磅股普遍受壓，港交所（００３８８）被高盛下調目標價，全日挫３﹒３３％，報

２３８﹒４元；騰訊控股（００７００）下跌３﹒９１％，報３６３﹒６元近三個月新低；中移

動（００９４１）跌３﹒６５％，報５５﹒４５元；建行（００９３９）下滑１﹒８６％，報

６﹒３３元；友邦（０１２９９）年度新業務價值升５％遜預期，下挫４﹒４４％，報６８﹒８

元；平保（０２３１８）走低３﹒１５％，報８１﹒３５元。



＊阿聯酋忽加入油戰，三桶油繼續跌＊



自沙特和俄羅斯之間的減產談判破裂後，沙特表示將日產量提高到１３００萬╱桶，隨後阿

聯酋亦宣布增產，油價急挫，三桶油繼續下跌。中海油（００８８３）插８﹒３３％，報

７﹒８１元；中石油（００８５７）下挫６﹒２３％，報２﹒５６元；中石化（００３８６）跌

４﹒１８％，報３﹒６７元；中海油服（０２８８３）瀉１０﹒８１％，報７﹒１８元；昆侖能

源（００１３５）急跌５﹒６４％，報４﹒３５元。

特朗普宣布，周五起未來３０日限制由歐洲入境美國的人士，但英國除外，出口股沽壓嚴重

。創科實業（００６６９）插９﹒５５％，報５５﹒４元，為全日表現最差藍籌；申洲國際

（０２３１３）跌６﹒３９％，報９０﹒０５元；新秀麗（０１９１０）急瀉１７﹒９４％，報

８﹒０５元；敏實集團（００４２５）下挫８﹒３％，報２３﹒７５元；敏華控股

（０１９９９）跌５﹒５１％，報４﹒８元。

港股一度挫逾千點，逆向ＥＴＦ倍受追捧。ＦＩ二華夏納一百（０７５２２）飆

１２﹒７５％，報１１﹒３２元；ＦＩ二南方納指（０７５６８）抽升１２﹒４５％，報

７﹒６８元；ＦＩ二南方恆指（０７５００）漲７﹒６２％，報８﹒１９元；ＦＩ二南方國指

（０７５８８）升６﹒８８％，報６﹒６８元；ＦＩ華夏納一百（０７３３１）走高５﹒９３％

，報８﹒５７元。



＊蘋果將面臨供應限制，手機孖寶跑輸＊



根據美銀美林報告，蘋果公司可能會在４月或５月面臨供應限制，並可能被逼推遲發布備受

期待的設備，相關手機設備股走低。瑞聲科技（０２０１８）插水７﹒１１％，報４６﹒３５元

；舜宇光學（０２３８２）亦瀉７﹒２６％，報１１６﹒２元；高偉電子（０１４１５）急挫

６﹒３３％，報１﹒４８元；鴻海創始人郭台銘表示內地復產勝預期，惟富智康（０２０３８）

仍跌５﹒８３％，報０﹒９７元；鴻騰精密（０６０８８）下跌６﹒９１％，報２﹒０２元。

據利率期貨顯示，本月１８日聯儲局將會減息１厘的機會率升至９５％。此外，昨日英國亦

緊急減息半厘，本地銀行股受壓。匯控（００００５）下挫４﹒１１％，報４６﹒６５元；恆生

（０００１１）走低２﹒１％，報１３９﹒９元；中銀香港（０２３８８）跌４﹒２３％，報

２３﹒８元；東亞（０００２３）挫５﹒４４％，報１７﹒７４元；渣打（０２８８８）滑

５﹒３％，報４６﹒５元。

內地航空業２月虧損逾２４５億元人民幣，創最大單月虧損紀錄，航空股下挫。南方航空

（０１０５５）挫４﹒８６％，報４﹒１１元；中國國航（００７５３）走低２﹒７５％，報

６﹒３７元；東方航空（００６７０）跌３﹒２％，報３﹒３３元；國泰航空（００２９３）下

跌４﹒０３％，報９﹒７７元。（ｆｚ）

