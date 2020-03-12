《神州經脈》中國疫情受控惟全球大流行，滬指守二千九外資大撤退

《神州經脈》世衛組織確認疫情屬全球大流行，已造成全球超過１２萬人確診感染，超過

４５００人死亡。疫情未完結，其帶來的次生災害亦隨即而至，歐美多國抗疫工作快速升級，美

國最新宣布暫停神根國家公民入境３０日，為近日以來美國最激進的抗疫手段，市場人士擔心，

全球需求大幅萎縮，將對環球經濟影響深遠，尤其是經濟發展依賴出口的中國。

滬深股市今日跟隨外圍顯著下跌，「獨立行情」不再，滬綜指低開逾１％後，早盤跌幅曾觸

２％，但在２９００點關有支持，全日走低１﹒５２％錄兩連跌，報２９２３﹒４９點。深市表

現更差，深成指全日急瀉２﹒３１％，創業板指曾挫３％，收市跌２﹒６４％。

跌市影響股市交投，兩市全日成交８３７６億元（人民幣．下同），是２月１４日以來成交

新低，外資連續兩日大舉撤離Ａ場，昨日淨流出近７５億元後，今日再通過陸股通淨流出

８３﹒８億元，累計本周四個交易日暫共流出２７０﹒６８億元。



＊今日新聞精選＊



１﹒國務院聯防聯控機制今日舉行發布會。國家衛健委新聞發言人米鋒表示，３月１１日０時－

２４時，武漢新增確診病例８例，已經降至個位數；湖北除武漢以外，所有地市已連續１周無新

增確診病例；湖北以外省份，新增確診病例７例，其中６例為境外輸入病例。以上信息提示，總

體上，中國本輪疫情流行高峰已經過去，新增發病數在持續下降，疫情總體保持在較低水平。



２﹒商務部外貿司司長李興乾表示，今年１－２月外貿運行情況表明，受疫情疊加春節因素影響

，外貿生產企業復工時間晚於往年，因此前２個月進出口，特別是出口出現一定幅度的下降。為

對衝疫情對外貿的影響，商務部會同各部門密集出台穩外貿政策，支持外貿企業復工復產，全力

保市場、保份額、保訂單。目前，政策效應已逐步顯現，各地企業加快復產進程，履約能力正在

提升。



３﹒中國汽車工業協會公布，中國２月份汽車產量２８﹒５萬輛，同比下降７９﹒８％，乘用車

銷量２２﹒４萬輛，同比下降８１﹒７％，環比下降８３﹒９％。累計首兩月，中國汽車產銷分

別完成２０４﹒８萬輛和２２３﹒８萬輛，同比分別下降 ４５﹒８％和４２％。數據又顯示，

新能源汽車上月銷量同比下降７５﹒２％，累計首兩月，中國新能源汽車銷量同比下降

５９﹒５％。



４﹒國家發改委昨日（１１日）召開全國價格調控工作電視電話會認為，今年是全面建成小康社

會和「十三五」規劃收官之年，保持物價基本穩定，具有特殊重要意義。會議要求各地提高政治

站位，充分認識做好穩物價工作的重要性，切實強化監測預測預警，做好豬肉、蔬菜、糧食等重

要民生商品保供穩價工作，高度重視「小品種」漲價問題，切實兜住民生底線，全力做好價格調

控工作。



５﹒國家民航局下發《關於積極應對新冠肺炎疫情有關支持政策的通知》，提出實施積極財經政

策、積極推進降費減負、加大基礎設施投資、促進航空運輸發展、優化政務服務工作等五個方面

十六條政策措施。提出抓緊新開工復工樞紐機場、脫貧攻堅、藍天保衛戰等一批重點基礎設施項

目，力爭全年完成固定資產投資１０００億元人民幣。



６﹒民航局新聞發言人熊傑表示，新冠肺炎疫情對行業運輸生產造成巨大衝擊。２月共完成運輸

總周轉量２５﹒２億噸公里，同比下降７３﹒９％；完成旅客運輸量８３４﹒０萬人次，同比下

降８４﹒５％；完成貨郵運輸量２９﹒７萬噸，同比下降２１％。此外，民航局飛行標準司司長

朱濤表示，要嚴防國際航線輸入疫情，將區分航班風險等級。



７﹒據路透社引述知情人士指，華府官員決定再推遲原定周三舉行的會議，討論美國對華為及中

國技術出口的新限制。消息又指，早前華府官員開會討論議程，但未就如何處理與中國，華為電

信設備、民用飛機零件有關的各種建議提供任何意見。



８﹒國務院總理李克強１０日主持召開國務院常務會議提出，要抓緊出台普惠金融定向降準措施

，並額外加大對股份制銀行的降準力度，促進商業銀行加大對小微企業、個體工商戶貸款支持，

幫助復工復產，推動降低融資成本。會議還要求更好發揮專項再貸款再貼現政策作用，支持疫情

防控保供和企業紓困發展。（ｗｌ）

