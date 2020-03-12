《鍾之日記》疫情大流行，港股邁熊市

《鍾之日記》３月１２日，香港天氣：陰。香江魚缸：挫。祖國股市：跌。



新冠病毒肺炎疫情肆虐神州，從走出國門蔓延鄰國再到越洋輸送，不過３個多月，已造成了

全球超過１２萬人確診感染，超過４５００人死亡。世界衛生組織（ＷＨＯ）終宣告新冠肺炎疫

情屬全球大流行。

隔晚美股大瀉，道指自２００８年金融危機以來首次確認進入熊市。美國總統特朗普最新發

表講話，稱將額外提供２０００億美元流動性應對疫情，並要求財政部推遲部分納稅繳款，還將

暫時叫停除英國外所有歐洲國家前往美國旅行，變相「半封關」。不過，特朗普沒有提及疫情方

面的測試，市場憧憬的減稅措施亦落空，美股期指快速走低，納指期貨熔斷再現。



＊亞太股市全挫，Ａ場外資急撤＊



疫情全球大流行，引發環球股災。日經指數急跌８５６點，跌幅４﹒４％，創近３年收市最

低。首爾綜合指數收跌３﹒９％，更是２０１５年８月以來新低。台股亦下挫逾４％，創近７個

月最低，泰國ＳＥＴ指數插１０％，觸發暫停交易。

中港股市無法再走出「獨立行情」，香港股市盤中最多瀉１１１３點報２４１１７點，創近

３年低，其後，跌勢稍喘定，恆指最終收報２４３０９點，跌９２２點或跌３﹒６６％，較去年

４月跌幅超過２０％，邁入技術性熊市；主板成交１５２２﹒６２億元，增加３５％。

滬深股市今日跟隨外圍顯著下跌，滬綜指低開逾１％後，早盤跌幅曾觸２％，但在２９００

點關有支持，全日走低１﹒５２％錄兩連跌，報２９２３﹒４９點。兩市全日成交８３７６億元

人民幣，是２月１４日以來成交新低，外資連續兩日大舉撤離Ａ場，累計本周四個交易日暫共流

出２７０﹒６８億元人民幣。



＊美國封歐洲關，長和挫半成＊



因疫情於歐洲擴散，美國時間明日（１３日）午夜起，未來３０日禁止歐洲旅客入境美國，

但英國旅客則除外。特朗普指控歐洲抗疫不力，認為歐盟沒有對中國及其他疫情熱點採取旅行限

制。

新冠肺炎疫情繼續在中國以外的地區蔓延，其中意大利疫情最為嚴重，確診病例突破１﹒２

萬宗，死亡病例新增１６８宗，是疫情以來單日最大增幅，累計６３１人死亡。而西班牙及法國

均有超過２２００宗確診，德國亦錄約２千宗。

美國封歐洲關，令市場恐慌情緒擴大，早年將業務重心轉移歐洲的長和（００００１）率先

捱沽，該股今早裂口低開後愈跌愈有，最終以接近全日低位收市，收挫５﹒２％，報５８﹒５５

元，連跌第５個交易日。拖累同系的長實（０１１１３）挫４﹒９％，電能實業（００００６）

及長江基建（０１０３８）則跌３％。

其他歐洲相關股亦繼續受壓，生產及銷售行李箱的新秀麗（０１９１０）暴瀉１７﹒９％，

申洲國際（０２３１３）挫６﹒４％，化妝品及個人護理品牌歐舒丹（００９７３）亦跌

５﹒５％。



＊蘋果發布會延期，果粉哀嘆供應商暴挫＊



蘋果原計劃３月下旬於Ａｐｐｌｅ Ｐａｒｋ舉辦發布會，外界預測將發布最新低價手機

ｉＰｈｏｎｅ ＳＥ ２等產品。但因疫情蔓延，當地已禁止所有１０００人以上的聚會直至４

月１日。蘋果公司決定推遲原定本月份舉行的春季發布會。另有報道指，今年６月的蘋果全球開

發者大會或有取消的可能性，另外，蘋果亦已關閉其在意大利的１７家零售店，「直到另行通知

」。受消息影響，隔晚蘋果股價急瀉３﹒５％。

線下發布會延期意味著新產品推遲開售，但市場最擔心的還是疫情擾亂了整個產業鏈，新手

機的生產進度受耽誤，早期有報道指，新手機量產時間表可能需要由第一季推遲至第二季；另一

方面，疫情肆虐歐美，對全球帶來重大經濟打擊，亦恐影響新手機的銷情。

如日中天的手機設備產業鏈遭遇重大打擊，丘鈦科技（０１４７８）全日暴挫１２﹒４％，

舜宇光學（０２３８２）插７﹒３％，瑞聲科技（０２０１８）下跌７﹒１％，鴻騰精密

（０６０８８）跌６﹒９％，富智康（０２０３８）跌５﹒８％。手機生產商小米集團

（０１８１０）同跌５﹒３％。



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