【國務會議】抓緊出台普惠金融定向降準，加大股份制銀行降準力度

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國務院總理李克強１０日主持召開國務院

常務會議提出，要抓緊出台普惠金融定向降準措施，並額外加大對股份制銀行的降準力度，促進

商業銀行加大對小微企業、個體工商戶貸款支持，幫助復工復產，推動降低融資成本。

會議要求更好發揮專項再貸款再貼現政策作用，支持疫情防控保供和企業紓困發展。近段時

間，有關部門按照國務院要求，引導金融機構實施３０００億元（人民幣．下同）專項再貸款和

５０００億元再貸款再貼現政策，以優惠利率資金有力支持了疫情防控物資保供、農業和企業特

別是小微企業復工復產。要進一步把政策落到位，加快貸款投放進度，更好保障防疫物資保供、

春耕備耕、國際供應鏈產品生產、勞動密集型產業、中小微企業等資金需求。適當下放信用貸款

審批權限。加強審計監督，防止「跑冒滴漏」，提高支持實體經濟實效。



＊增加國際貨運航班等措施，維護國際供應鏈暢通＊



會議指出，各地區各部門要在分區分級實施精準防控的同時，有序推動全產業鏈加快復工復

產。一要根據疫情形勢完善復工復產防控指南，發揮國務院復工復產推進工作機製作用，建立跨

部門工作專班，加強統籌指導和協調服務，打通產業鏈、供應鏈堵點。以龍頭企業帶動配套企業

，增強協同復工復產動能。

二要加大國際協調合作，通過增加國際貨運航班等措施，維護國際供應鏈暢通。

三要引導金融機構主動對接產業鏈核心企業，加大流動資金貸款支持，給予合理信用額度。

支持核心企業通過信貸、債券等方式融資後，以預付款形式向上下游企業支付現金，降低上下游

中小企業現金流壓力和融資成本。支持企業以應收帳款、倉單和存貨質押等進行融資。適當降低

銀行對信用良好企業的承兌匯票保證金比例。

