【數據解讀】國泰君安：貨幣政策維持偏寬鬆，銀行業「跑贏大市」

《經濟通通訊社１２日專訊》內地２月新增人民幣貸款９０５７億元（人民幣．下同），低

於市場預期的１﹒１萬億元；當月末Ｍ２同比增長８﹒８％，高於預期的８﹒５％。２月社會融

資規模增量為８５５４億元人民幣，創２０１６年７月以來最低。

國泰君安發表報告指出，２月Ｍ２同比增速好於預期，Ｍ１的同比增速環比上升４﹒８個百

分點至４﹒８％。整體上，Ｍ２同比增速與１月份相比明顯上升，這是由於新型冠狀病毒的爆發

，導致央行實時寬鬆所致。在流動性狀況預計將維持的背景下，預計２０２０年Ｍ２同比增速將

達８﹒４％左右。



＊２月新增人民幣貸款基本符合預期＊



２月１１﹒５％的新增社會融資同比下降主要是由於新增人民幣貸款、新增信托貸款、新增

未貼現銀行承兌匯票、新增地方政府專項債券和新增貸款核銷同比下降。人民幣貸款仍是政府支

持實體經濟融資的主要渠道。２月新增人民幣貸款同比上升２﹒２％、環比下降７２﹒９％。中

長期人民幣貸款同比下降３８﹒４％、環比下降８１﹒２％。其中，個人中長期人民幣貸款同比

下降８３﹒３％、環比下降９５﹒１％；非金融企業中長期人民幣貸款同比下降１８﹒９％、環

比下降７５﹒０％。報告認為中長期人民幣貸款的下降部分反映了疫情導致的房地產銷售凍結。

２月，新增對實體經濟的人民幣貸款佔新增社會融資的比重達８４﹒２％。

報告認為，在美聯儲維持利率不變以及擴表、中美第一階段經貿協議已達成的背景下，為了

穩定經濟增長、支持小微企業和民營企業融資、控制經濟風險，預計２０２０年人民銀行將會維

持偏寬鬆的貨幣政策，並且中國的流動性狀況將維持。

預計中資銀行２０２０年預期穩健的盈利增速以及資產質量將推升其估值。維持銀行業「跑

贏大市」投資評級。（ｃｔ）

