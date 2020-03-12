【數據解讀】２月社融增量三年半低，交銀國際指貸款及政府債務弱

《經濟通通訊社１２日專訊》內地２月新增人民幣貸款９０５７億元（人民幣．下同），低

於市場預期的１﹒１萬億元；當月末Ｍ２同比增長８﹒８％，高於預期的８﹒５％。２月社會融

資規模增量為８５５４億元人民幣，創２０１６年７月以來最低逾三年半低。

交銀國際發表報告指出，２月新增社融弱於預期，因人民幣貸款和政府債務較弱：２月份新

增社融為８５５０億元，同比下降１１％，比市場預期低４６％。盡管新增人民幣貸款同比下降

６％，但不包括政府債券的新增社融同比增長２７％，得益於２月份由於利率快速下降而強勁的

公司債券發行。政府債券的發行量本月同比下降５８％，但表外信貸大致遵循季節性波動趨勢。

此外，存量社融穩定增長，截至２０２０年２月底，存量社融同比增長１０﹒７％，連續第

四個月穩定。但不包括政府債券的存量社融同比增長９﹒９％，環比略有加速。

報告認為未來社融的增長將保持穩定，未來幾個月政府債券的發行可能會反彈。

報告又指，人民幣貸款低於預期主要由於零售貸款因疫情和季節性因素下跌，但企業貸款增

長很可能受到政策支持：２月份新增人民幣貸款為９０６０億元，比市場預期低１９％。短期零

售貸款減少４５００億元，而中長期零售貸款僅增加３７０億元。本月新增短期企業貸款同比增

長了兩倍以上，可能是由於疫情期間政策對企業提供支持所致。（ｃｔ）

