【新冠肺炎】全國昨新增確診１５宗，境外輸入６宗廣東佔３宗

《經濟通通訊社１２日專訊》內地新型冠狀病毒肺炎疫情漸趨穩定。據國家衛健委最新通報

，３月１１日，全國僅新增確診新型冠狀病毒肺炎病例１５宗，較上日（１０日）的２４宗再有

回落，其中湖北新增確診病例８宗，境外輸入確診病例６宗；新增死亡人數１１人，其中湖北佔

１０人，陝西１人；新增治癒出院病例１３１８宗，新增疑似病例３３宗。

截至３月１１日，全國累計確診病例８０７９３宗，累計死亡人數３１６９人；現有確診病

例１４８３１，其中重症４２５７宗；現有疑似病例２５３宗；累計治癒出院病例６２７９３宗

。

在６宗新增的境外輸入確診病例中，廣東佔３宗，甘肅２宗，河南１宗，累計報告境外輸入

確診病例８５宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例１８７宗，香港增至１２９宗（６７人出院，３人死），

澳門累計１０宗，全數患者均已出院，台灣４７宗（１７人出院，１人死）。



＊湖北新增確診病例８宗＊



湖北省新增確診病例８宗，全數來自武漢市；全省累計確診宗數至６７７８１宗；新增治癒

出院病例６７７８１宗，累計至５０２９８宗；在新增的５０２９８宗死亡病例中，武漢市佔７

宗，全省累計死亡病例３０５６宗；現有確診病例１４４２７宗，其中重症病例４１８０宗。現

有疑似病例１５８宗。（ａｃ）

