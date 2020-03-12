【數據解讀】中金公司：憧憬人行加大逆周期調節，３月社融料回升

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，２月當月，社會融資規模增量為８５５４億元

（人民幣．下同），比上年同期少１１１１億元，大幅低於市場預期的１﹒６萬億元。

中金發表研報指，新增社融大幅遜預期主要原因有三：一、非標餘額環比大幅收縮４８５７

億元；二、表觀政府債淨發行（因統計時滯）同比少增；三、房貸發放暫時受限。

中金指，隨著貸款需求恢復，３月社融有望回升，同時，人行有望加大逆周期調節力度，以

對沖國內外新冠疫情對增長的衝擊。（ａｃ）

