  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/03/2020 09:29

【數據解讀】中金公司：憧憬人行加大逆周期調節，３月社融料回升

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，２月當月，社會融資規模增量為８５５４億元
（人民幣．下同），比上年同期少１１１１億元，大幅低於市場預期的１﹒６萬億元。
　　中金發表研報指，新增社融大幅遜預期主要原因有三：一、非標餘額環比大幅收縮４８５７
億元；二、表觀政府債淨發行（因統計時滯）同比少增；三、房貸發放暫時受限。
　　中金指，隨著貸款需求恢復，３月社融有望回升，同時，人行有望加大逆周期調節力度，以
對沖國內外新冠疫情對增長的衝擊。（ａｃ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
樓市「胡」言12/03/2020
逆市推盤！康城「OCEAN MARINI」減價3%推盤 係真讓步定假象？
FOCUS11/03/2020
【FOCUS】侵侵減稅大計阻滯多 美股、疫情齊「逼宮」
生財有道11/03/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：儲局下周減息半厘已合適
樂天金匯10/03/2020
非農就業數據理想 但避險情緒仍然高漲
生財有道10/03/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：舜宇中線或重上140元
FOCUS10/03/2020
【FOCUS】中國停擺全球感冒 早日復工最大福祉
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】Mask factory口罩工廠Piece Up開售口罩

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金