《經濟通通訊社１２日專訊》中國民用航空局召開新聞發布會，中國民航局飛行標準司司長
朱濤表示，嚴防國際航線輸入疫情，將區分航班風險等級。
民航局落實分區分級差異化安全管控要求，先後下發三版疫情防控指南，將航班劃分為高、
中、低三級風險，指導運輸航空公司、機場在加強通風、消毒、垃圾處理等措施的基礎上，綜合
航班始發地疫情形勢、航空器機型、旅客構成、客座率、航班運行特點等因素，制定分區分級疫
情防控具體措施，做到精準防控、精細施策。（ｊｔ）
12/03/2020 11:16
【抗疫維穩】中國民航局：嚴防國際航線輸入，將區分航班風險等級
《經濟通通訊社１２日專訊》中國民用航空局召開新聞發布會，中國民航局飛行標準司司長
朱濤表示，嚴防國際航線輸入疫情，將區分航班風險等級。
民航局落實分區分級差異化安全管控要求，先後下發三版疫情防控指南，將航班劃分為高、
中、低三級風險，指導運輸航空公司、機場在加強通風、消毒、垃圾處理等措施的基礎上，綜合
航班始發地疫情形勢、航空器機型、旅客構成、客座率、航班運行特點等因素，制定分區分級疫
情防控具體措施，做到精準防控、精細施策。（ｊｔ）
|FOCUS12/03/2020
【FOCUS】侵侵電視講話遭打臉 債市異象顯現金為王
|生財有道12/03/2020
《開市Good Morning》林家亨：港股估值低下跌空間有限
|樓市「胡」言12/03/2020
逆市推盤！康城「OCEAN MARINI」減價3%推盤 係真讓步定假象？
|FOCUS11/03/2020
【FOCUS】侵侵減稅大計阻滯多 美股、疫情齊「逼宮」
|生財有道11/03/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：儲局下周減息半厘已合適
|樂天金匯10/03/2020
非農就業數據理想 但避險情緒仍然高漲
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰