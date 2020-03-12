【抗疫維穩】中國民航局：嚴防國際航線輸入，將區分航班風險等級

《經濟通通訊社１２日專訊》中國民用航空局召開新聞發布會，中國民航局飛行標準司司長

朱濤表示，嚴防國際航線輸入疫情，將區分航班風險等級。

民航局落實分區分級差異化安全管控要求，先後下發三版疫情防控指南，將航班劃分為高、

中、低三級風險，指導運輸航空公司、機場在加強通風、消毒、垃圾處理等措施的基礎上，綜合

航班始發地疫情形勢、航空器機型、旅客構成、客座率、航班運行特點等因素，制定分區分級疫

情防控具體措施，做到精準防控、精細施策。（ｊｔ）

