【華為動向】歐洲專利局：華為２０１９年在歐洲專利申請量排第一

《經濟通通訊社１２日專訊》歐洲專利局今日發布２０１９年專利指數，其中，中國企業表

現不俗，來自中國的專利申請增長了２９﹒２％至１﹒２萬項，在所有國家和地區中排名第四。

美國、德國、日本則位居前三。

從企業看，在歐洲專利局的專利申請排名中，華為以３５２４件專利申請排名第一。韓國三

星和ＬＧ分別以２８５８件和２８１７件緊追其後，位列第二和第三。（ｊｔ）

