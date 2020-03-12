【貿易休戰】美國政府考慮檢視加州公職人員退休基金中國投資情況

《經濟通通訊社１２日專訊》美國眾議員Ｊｉｍ Ｂａｎｋｓ上個月呼籲加州開除美國加州

公職人員退休基金（ＣａｌＰＥＲＳ）的首席投資官（ＣＩＯ）孟宇（Ｙｕ Ｂｅｎ

Ｍｅｎｇ），稱其與中國當局維持「長期且融洽」的關係。據《路透》引述美國國家安全顧問

Ｒｏｂｅｒｔ Ｏ’Ｂｒｉｅｎ最新表示，政府「正在考慮」上述基金對中國軍工企業的投資情

況，「因對於美國投資者來說，這涉及到安全問題。」

ＣａｌＰＥＲＳ是美國最大的公共退休基金，為１６０多萬加州公共僱員、退休人員及其家

人管理退休金和健康福利。Ｏ’Ｂｒｉｅｎ指出，把這些資金投向並不遵循ＧＡＡＰ會計準則、

報告要求也不同於美企的公司，是很可怕的。

此外，共和黨籍的班克斯去函加州州長Ｇａｖｉｎ Ｎｅｗｓｏｍ認為，最起碼理應徹底調

查一下孟宇與中國共產黨的關係，並比較ＣａｌＰＥＲＳ對中國企業的投資在他２００８年受僱

前後有何差別。

根據ＣａｌＰＥＲＳ網站，孟宇在中國出生，具有美國公民身分。他曾兩度受僱於

ＣａｌＰＥＲＳ，第一次從２００８年起；第二次則從２０１９年１月開始，擔任ＣＩＯ管理、

４０００億美元的投資。在那兩段受僱期之間，孟宇曾在中國國家外匯管理局任職三年。眾議員

Ｂａｎｋｓ援引《人民日報》一篇網路文章，聲稱孟宇當年是經中國的「千人計劃」獲聘外匯局

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