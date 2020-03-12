《經濟通通訊社１２日專訊》國家發改委昨日（１１日）召開全國價格調控工作電視電話會
，分析研判當前物價形勢，研究部署做好價格調控工作。會議認為，今年是全面建成小康社會和
「十三五」規劃收官之年，保持物價基本穩定，具有特殊重要意義。會議要求各地提高政治站位
，充分認識做好穩物價工作的重要性，進一步增強責任感、使命感，切實強化監測預測預警，做
好豬肉、蔬菜、糧食等重要民生商品保供穩價工作，高度重視「小品種」漲價問題，切實兜住民
生底線，全力做好價格調控工作。（ｗｌ）
12/03/2020 12:00
【抗疫維穩】發改委：保持物價基本穩定，重視「小品種」漲價問題
《經濟通通訊社１２日專訊》國家發改委昨日（１１日）召開全國價格調控工作電視電話會
，分析研判當前物價形勢，研究部署做好價格調控工作。會議認為，今年是全面建成小康社會和
「十三五」規劃收官之年，保持物價基本穩定，具有特殊重要意義。會議要求各地提高政治站位
，充分認識做好穩物價工作的重要性，進一步增強責任感、使命感，切實強化監測預測預警，做
好豬肉、蔬菜、糧食等重要民生商品保供穩價工作，高度重視「小品種」漲價問題，切實兜住民
生底線，全力做好價格調控工作。（ｗｌ）
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