【人行操作】人行逆回購１８連停，今續零投放零回籠

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不展開逆回購操作，為連續第１８日停逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日繼續零投放零回籠。
國務院總理李克強１０日主持召開國務院常務會議提出，要抓緊出台普惠金融定向降準措施
，並額外加大對股份制銀行的降準力度，促進商業銀行加大對小微企業、個體工商戶貸款支持，
幫助復工復產，推動降低融資成本。 （ａｃ）
|樓市「胡」言12/03/2020
逆市推盤！康城「OCEAN MARINI」減價3%推盤 係真讓步定假象？
|FOCUS11/03/2020
【FOCUS】侵侵減稅大計阻滯多 美股、疫情齊「逼宮」
|生財有道11/03/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：儲局下周減息半厘已合適
|樂天金匯10/03/2020
非農就業數據理想 但避險情緒仍然高漲
|生財有道10/03/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：舜宇中線或重上140元
|FOCUS10/03/2020
【FOCUS】中國停擺全球感冒 早日復工最大福祉
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰