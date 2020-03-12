【人行操作】人行逆回購１８連停，今續零投放零回籠

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，

今日不展開逆回購操作，為連續第１８日停逆回購操作。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日繼續零投放零回籠。

國務院總理李克強１０日主持召開國務院常務會議提出，要抓緊出台普惠金融定向降準措施

，並額外加大對股份制銀行的降準力度，促進商業銀行加大對小微企業、個體工商戶貸款支持，

幫助復工復產，推動降低融資成本。 （ａｃ）

