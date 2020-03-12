  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/03/2020 09:21

【人行操作】人行逆回購１８連停，今續零投放零回籠

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不展開逆回購操作，為連續第１８日停逆回購操作。
　　公開市場今日沒有逆回購到期，即今日繼續零投放零回籠。
　　國務院總理李克強１０日主持召開國務院常務會議提出，要抓緊出台普惠金融定向降準措施
，並額外加大對股份制銀行的降準力度，促進商業銀行加大對小微企業、個體工商戶貸款支持，
幫助復工復產，推動降低融資成本。　（ａｃ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
樓市「胡」言12/03/2020
逆市推盤！康城「OCEAN MARINI」減價3%推盤 係真讓步定假象？
FOCUS11/03/2020
【FOCUS】侵侵減稅大計阻滯多 美股、疫情齊「逼宮」
生財有道11/03/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：儲局下周減息半厘已合適
樂天金匯10/03/2020
非農就業數據理想 但避險情緒仍然高漲
生財有道10/03/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：舜宇中線或重上140元
FOCUS10/03/2020
【FOCUS】中國停擺全球感冒 早日復工最大福祉
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】Mask factory口罩工廠Piece Up開售口罩

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金