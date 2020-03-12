【新冠肺炎】衛健委：中國本輪疫情流行高峰已經過去

《經濟通通訊社１２日專訊》國務院聯防聯控機制今日舉行發布會。國家衛健委新聞發言人

米鋒表示，３月１１日０時－２４時，武漢新增確診病例８例，已經降至個位數；湖北除武漢以

外，所有地市已連續１周無新增確診病例；湖北以外省份，新增確診病例７例，其中６例為境外

輸入病例。以上信息提示，總體上，中國本輪疫情流行高峰已經過去，新增發病數在持續下降，

疫情總體保持在較低水平。（ｗｌ）

