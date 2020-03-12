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12/03/2020 16:14

【抗疫維穩】陝西寶雞樓市新政：積極爭取降低首套房首付比例

　　《經濟通通訊社１２日專訊》陝西寶雞市人民政府網站今日發布《寶雞市住建行業堅決打贏
新冠肺炎疫情防控阻擊戰穩企業穩民生穩發展若干措施》，措施共計１５條，包括信貸支持、土
拍保證金比例、土地出讓金分期支付、調整公積金貸款額度等。其中，第１２條明確，各銀行要
積極爭取降低首套住房貸款首付比例政策，公積金貸款最高額度由４０萬元（人民幣．下同）提
高至５０萬元。（ｗｌ）

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