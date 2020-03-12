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即市新聞

12/03/2020 12:48

【ＦＯＣＵＳ】侵侵電視講話遭打臉，債市異象顯現金為王

　　【ＦＯＣＵＳ】新冠肺炎全球感染人數直衝１３萬，世衛（ＷＨＯ）周三（１１日）終宣布
疫情為「全球大流行（ｐａｎｄｅｍｉｃ）」。侵侵同日晚上於白宮橢圓形辦公室發表的電視講
話，未能為陷入熊市的美股止瀉，道期緊接重挫逾千點；他的「這不是金融危機」論似遭打臉。
　　值得一提的是，全球股市遭遇罕見拋售，早前頗受資金青睞的債市突同現輾壓，十年期美債
殖利率一度大幅攀升，或意味交易員爭相拋售此「安全資產」以爭持現金。此外，垃圾債亦暴跌
，另有多逾３６００億美元能源公司的公司債瀕臨喪失投資級別，倘若雪崩效應持續，恐觸發信
貸市場大災難。

＊呼籲國會慎重考慮下調薪資稅＊

　　從「會引發恐慌」到「威脅非常真實」，再到時隔逾十年終宣布全球再進入疫情「大流行」
，相比世衛的猶豫不決，侵侵的「鴕鳥心態」可謂有過之而無不及。
　　面對華府首席傳染病專家Ａｎｔｈｏｎｙ　Ｆａｕｃｉ警告，新冠病毒致命性是季節性流感
的十倍，侵侵周三晚（本港時間周四９時）於白宮橢圓形辦公室發表電視講話時，仍堅稱對絕大
多數美國人而言，「風險非常非常低」，並指「美國將最終且迅速
（ｕｌｔｉｍａｔｅｌｙ　ａｎｄ　ｅｘｐｅｄｉｔｉｏｕｓｌｙ）地擊敗冠狀病毒。」
　　不過，除了宣布自周五（１３日）起對歐洲（英國除外）實施旅行禁令３０天，侵侵的講話
幾無實質大動作，既無宣布即時下調薪資稅至０％，僅呼籲（ｃａｌｌｉｎｇ　ｏｎ）國會慎重
考慮；而「小企業低息貸款計劃」、「為確診人士提供緊急經濟援助」、「允許延遲繳稅」全細
節欠奉。道期於他講話結束後一度重挫逾１１００點，似打臉他的「這不是金融危機」論。

＊垃圾債雪崩或釀信貸市場之災＊

　　值得留意的是，早前擔當資金避風港的債市突與股市一樣突同現輾壓，十年期美債殖利率一
度由周一（９日）的創紀錄低點０﹒３１８％攀升至０﹒８６２％（息升價跌），或意味交易員
爭相拋售此「安全資產」以爭持現金。
　　此外，垃圾債亦暴跌，基準垃圾債券指數周一（９日）一度錄３﹒１２％的金融海嘯後最大
單日跌幅，垃圾債ＥＴＦ更連續三周遭遇資金淨流出逾４０億美元。因國際油價重挫，更有約３
６００億美元能源公司的公司債瀕臨喪失投資級別。倘這些ＢＢＢ級債券淪為垃圾級，意味將令
１﹒２萬億美元的垃圾債市場規模增加近三成，恐觸發雪崩式拋售及信貸市場大災難。
　　或是鑒於此，紐約聯儲宣布自今日起再提高日常隔夜回購操作上限至１７５０億美元，為一
周內第二次；就在周一，其剛宣布上調回購上限由１０００億美元至１５００億美元－－
ＱＥ５看來已成為現實。

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