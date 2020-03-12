【人權法案】美國人權報告批評香港警暴，港府稱外國不應干預

《經濟通通訊社１２日專訊》美國國務院發表２０１９年人權報告，其中香港部分提到香港

的重大人權問題分別是警察粗暴對待示威者和拘留人士、任意拘捕、實質干預和平集會及自由結

社的自由，以及限制政治參與。特區政府發言人回應報告時重申，外國政府不應以任何形式干預

香港特區的內部事務。

報告說，去年６月至年底，香港因修訂逃犯條例觸發連串示威，警方被指在一些場合過度使

用武力，例如８３１事件。報告亦提到新屋嶺扣留中心，引述示威者和其他人的指控，拘留人士

受到警員虐待和性侵犯。報告又指，雖然特區政府拒絕一名反對派人士參加，但民主派候選人在

１８個區議會中取得１７個控制權，選舉被廣泛視為公平、公正。報告說，香港本地和國際觀察

人士繼續關注北京中央政府對香港自治的侵害。

港府回應稱，自回歸以來，一國兩制成功落實，香港的人權受到充分保障。去年６月至今，

超過１４００場示威，不少最終演變成嚴重暴力事件，警隊需要使用相應武力止暴制亂，期間亦

有警員遇到嚴重受傷甚或死亡的威脅。有關警隊的投訴會按機制公正處理。港府又指剝奪參選權

及政治檢控的指控是亳無根據及絕不存在，發言人重申，外國政府不應以任何形式干預特區的內

部事務。（ｃｌ）（ｚｚ）

