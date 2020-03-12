《日入而息》太古少賺６２％，疫情全球大流行，港股跌９２２點

《今天重點》﹡太古全年賺９０億跌６２％，太Ａ（０００１９）派息１﹒６５元，太Ｂ

（０００８７）息３３仙；太古去年基本溢利按年升逾１倍，航空部門溢利

跌１３％；太古施銘倫料上半年將錄經常性虧損，今年將採取保守派息政策

﹡太古地產（０１９７２）全年賺１３４﹒２３億跌逾５３％，派５９仙；太

古地產去年基本溢利飆１﹒４倍，租金收入總額升１﹒３％；太古地產去年

港零售租金收入跌１２％，辦公樓租金收入升４％；太古地產指重返香港地

產市場對樓市信心，短期對港零售前景悲觀

﹡友邦（０１２９９）中國業務仍是推動集團表現長期因素，疫情對銷售影響

屬短期；友邦表示未見新型肺炎相關死亡及醫療索賠數字明顯增加

﹡世衛將疫情定性為全球大流行

﹡鐘南山稱若各國提高重視程度，可以期待６月結束疫情

﹡本港今日暫無確診個案，但有一宗初步確診病例



《即日市況》﹡美國禁歐洲人士入境，港股全日插９２２點收２４３０９創近三年低



《深滬股市》﹡疫情全球大流行，滬指收跌１﹒５％兩連跌外資急撤



《美元匯價》﹡鎊匯上輪低位１﹒２７３０為首個支持；歐元最新報１﹒１２１７╱１９，

日圓最新報１０３﹒８０╱８３



《公司業績》﹡太古全年賺９０億跌６２％，太Ａ（０００１９）派息１﹒６５元，太Ｂ

（０００８７）息３３仙；太古去年基本溢利按年升逾１倍，航空部門溢利

跌１３％

﹡太古地產（０１９７２）全年賺１３４﹒２３億跌逾５３％，派５９仙；太

古地產去年基本溢利飆１﹒４倍，租金收入總額升１﹒３％；太古地產去年

港零售租金收入跌１２％，辦公樓租金收入升４％

﹡濠亮環球（０８１１８）首三季多賺近兩成半至１５８５萬元，不派息

﹡惠理集團（００８０６）去年多賺１﹒２４倍，連特別息派２２仙

﹡ＴＯＭ集團（０２３８３）去年虧損擴大至１﹒９７億元，不派息

﹡鷹普精密（０１２８６）去年純利升３１﹒５６％，派末期息３﹒２仙



《公司資訊》﹡太古施銘倫料上半年將錄經常性虧損，今年將採取保守派息政策

﹡太古地產：重返香港地產市場對樓市信心，短期對港零售前景悲觀

﹡中國鐵塔（００７８８）將採購２ＧＷｈ磷酸鐵鋰電池組

﹡中匯集團（００３８２）與金蝶（００２６８）合作推動產教融合

﹡友邦（０１２９９）中國業務仍是推動集團表現長期因素，疫情對銷售影響

屬短期

﹡煜盛文化（０１８５９）公開認購僅八成，接近下限２﹒２６元定價

﹡永義（０１２１８）的借款人違反協議，正考慮對其採取行動

﹡常達控股（０１３４３）集團接單情況與去年相若，港零售佔比較少

﹡深藍科技（０１９５０）來自主要客戶訂單未有重大改變

﹡稀美資源（０９９３６）集團訂單未有受肺炎疫情影響

﹡長和（００００１）旗下屈臣氏去年保健產品銷售額增１１％

﹡恆都集團（００７２５）附屬斥１５３４萬元擬越南建生產設施

﹡復宏漢霖（０２６９６）實體瘤治療藥完成首例患者給藥

﹡匯豐委任欣格雷為亞太區財富管理及個人銀行業務主管

﹡西鐵綫列車服務逐步回復正常，港鐵（０００６６）收車後更換路軌

﹡嘉里物流（００６３６）遷入倫敦希斯路機場新設施

﹡中國能源（０３９９６）附屬中標中山市未達標水體綜合整治工程項目



《國企紅籌》﹡中海宏洋（０００８１）獲最高９﹒３５億港元及５億元人幣信貸

﹡東風汽車（００４８９）２月汽車銷售量跌８１％至２﹒６萬輛



《神州民企》﹡ＭＩ能源（０１５５５）去年油氣儲量的評估大幅跌逾八成

﹡騰訊ＳＷＩＴＣＨ版超級馬力歐奧德賽進口網絡遊戲通過審批



《中國要聞》﹡「一帶一路」標誌性項目的雅萬高鐵５號隧道今日開通

﹡雀巢擬聘請摩根大通，處理出售子公司銀鷺食品集團

﹡發改委研究員表示不搞「大水漫灌」投資，發力新型基建

﹡據報安邦５８億美元向南韓未來資產售酒店交易現危機

﹡扶貧辦表示絕不能因疫情影響脫貧攻堅目標任務實現

﹡上海城市公園明起逐步開放，實施限流措施

﹡上海首個５Ｇ產業園開園，華為５Ｇ創新中心入駐

﹡上海將根據國外疫情發展，擴大疫情重點國家範圍

﹡中汽協表示上月汽車銷量按月挫８４％，首２月跌４２％

﹡國際油價寬幅下挫，內地成品油零售價或迎大幅下調

﹡上海第三屆進博會首批１４３家參展企業名單公布

﹡人行逆回購１８連停，今續零投放零回籠

﹡中國民航局表示嚴防國際航線輸入，將區分航班風險等級；民航局下發十六

條措施，支持民航業穩定發展

﹡商務部表示完善出口退稅政策，擴大出口信用保險覆蓋面；政策效應逐步顯

現，出口受疫情影響下降；保持物價基本穩定，重視「小品種」漲價問題；

中歐貿易良好發展勢頭不會改變

﹡傳美國再推遲限制華為及對華技術出口會議

﹡歐洲專利局表示華為２０１９年在歐洲專利申請量排第一

﹡中汽協建議盡快出台政策激發汽車消費潛力

﹡陝西寶雞樓市新政：積極爭取降低首套房首付比例

﹡力推新基建，國家電網加速十項特高壓輸電工程上馬

﹡國務院發布關於授權和委托用地審批權的決定

﹡浙江出台行動方案，力爭全年減稅降費１５００億



《寶島快訊》﹡台股收挫４﹒３％，報１０４２２﹒３２點



《其他消息》﹡何志平行賄案上訴押後裁決

﹡通訊辦促衛星電視承辦商及擁有人升級系統以支援５Ｇ服務推出

﹡梁家榮稱港台《頭條新聞》非新聞報道節目，讚賞比投訴多

﹡羅兵咸永道表示港府需確保繼續擁有具競爭力的稅制；現時是適當時機進行

全面稅制檢討

﹡深股通額度全日流走５﹒３億元；滬股通額度全日流走５５﹒３億元，陸股

通淨流出８４億

﹡美國人權報告批評香港警暴，港府稱外國不應干預

﹡美國政府考慮檢視加州公職人員退休基金中國投資情況



《新冠肺炎》﹡世衛將疫情定性為全球大流行

﹡全國昨新增確診１５宗，境外輸入６宗廣東佔３宗

﹡本港今日暫無確診個案，但有一宗初步確診病例

﹡古巴首現確診病例，３名意大利遊客有症狀後送醫

﹡特朗普稱暫停英國以外歐洲旅客入境３０日

﹡政府呼籲市民避免清明節當日掃墓，可考慮網上追思

﹡ＮＢＡ暫停本賽季，有球員接受檢測初步呈陽性

﹡衛健委表示中國本輪疫情流行高峰已經過去

﹡工聯會表示約１５０名國泰飛機餐員工被遣散

﹡友邦表示未見新型肺炎相關死亡及醫療索賠數字明顯增加

﹡白宮要求官員對疫情高級別會議保密

﹡恆生銀行九間分行將於下周一恢復營業

﹡國泰表示赴泰國旅客須出示醫保文件及醫生紙

﹡國航暫停歐美航班供餐，僅提供預先包裝食品

﹡康泰取消本月美英歐、埃及等旅行團

﹡華爾街高層會面特朗普，稱金融系統強勁準備提供支持

﹡奧斯卡影帝湯漢斯與妻子感染新冠肺炎

﹡新華料旅議會今有新公布，已隔離接觸確診領隊同事

﹡廠商會表示港商內地廠房逾九成已復工，料企業今年蝕錢

﹡攜程為退訂墊款逾１０億元，傳要求員工輪休上班

﹡商務部表示支持出口企業組織口罩等醫療物資對外供應

﹡外交部冀美方集中精力應對疫情，勿向中國「甩鍋」

﹡鐘南山稱若各國提高重視程度，可以期待６月結束疫情

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