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即市新聞

13/03/2020 07:46

《日出而作》道指崩近一成八七年最大，歐央行未放水歐股瀉逾一成

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　２１２００．６２　跌　２３５２．６０點╱　９．９９％
　　　　　　　　標普５００　　　２４８０．６４　跌　　２６０．７４點╱　９．５１％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　７２０１．８０　跌　　７５０．２５點╱　９．４３％
　　　　　　　　倫敦富時１００　５２３７．４８　跌　　６３９．０４點╱１０．８７％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　９１６１．１３　跌　１２７７．５５點╱１２．２４％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　４０４４．２６　跌　　５６５．９９點╱１２．２８％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：１５ａｍ美元兌日圓１０４．８９，歐元兌美元１．１１８１

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