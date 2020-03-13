《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２１２００．６２ 跌 ２３５２．６０點╱ ９．９９％
標普５００ ２４８０．６４ 跌 ２６０．７４點╱ ９．５１％
納斯達克 ７２０１．８０ 跌 ７５０．２５點╱ ９．４３％
倫敦富時１００ ５２３７．４８ 跌 ６３９．０４點╱１０．８７％
法蘭克福ＤＡＸ ９１６１．１３ 跌 １２７７．５５點╱１２．２４％
巴黎ＣＡＣ４０ ４０４４．２６ 跌 ５６５．９９點╱１２．２８％
﹡香港時間７：１５ａｍ美元兌日圓１０４．８９，歐元兌美元１．１１８１
13/03/2020 07:46
《日出而作》道指崩近一成八七年最大，歐央行未放水歐股瀉逾一成
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２１２００．６２ 跌 ２３５２．６０點╱ ９．９９％
標普５００ ２４８０．６４ 跌 ２６０．７４點╱ ９．５１％
納斯達克 ７２０１．８０ 跌 ７５０．２５點╱ ９．４３％
倫敦富時１００ ５２３７．４８ 跌 ６３９．０４點╱１０．８７％
法蘭克福ＤＡＸ ９１６１．１３ 跌 １２７７．５５點╱１２．２４％
巴黎ＣＡＣ４０ ４０４４．２６ 跌 ５６５．９９點╱１２．２８％
﹡香港時間７：１５ａｍ美元兌日圓１０４．８９，歐元兌美元１．１１８１
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