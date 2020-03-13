【放榜懶人包】藍籌股業績╱焦點╱投資評級，一表盡掌握

【放榜懶人包】表列本周藍籌股業績╱焦點╱大行投資評級（截至１３╱３ １２：２４）



上市公司 稅後虧盈 升╱跌 每股虧盈 派息

（億元） （％） （元） （元）

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金融股

友邦保險（０１２９９） ６６．４８＠ １﹒５６倍 ０．５５＠ ０．９３３＊



焦點 ：香港新業務價值減少５％╱中國新業務價值增長２７％╱疫情對銷售的影響短暫

大行觀點：大摩：具強大償付能力及盈餘去應付市場波動╱花旗：受新冠肺炎疫情及美國利率下

調影響，短期新業務價值有一定挑戰╱瑞銀：新業務價值略低於市場預期╱

大和：料內地訪客客戶業務急劇下跌，並下調今年新業務價值增長４％╱

目標價：８８－１００港元



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綜合企業

太古Ａ（０００１９） ９０．０７ －６１．８８ ６．００ １．６５●



焦點 ：基本溢利增逾１倍╱經常性基本溢利跌３．６％╱旗下國泰航空今年上半年預期有重

大虧損料拖累集團錄經常性虧損╱無意派１５０周年特別息

大行觀點：花旗：香港社會動盪及疫情衝擊下，中期難望轉勢╱大和：資產管理成未來關鍵，建

議回購提高股本回報率╱目標價：７７港元



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＊港元計算

＃人民幣計算

＠美元計算

●第二次中期息



由３月２日至３月６日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱３月６日

１５：５０刊發的【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔ

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由２月２４日至２月２８日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱２月２８日

１６：１９刊發的【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ

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由２月１７日至２月２１日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱２月２１日

１５：２８刊發的首輯【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃ

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（經濟通新聞部╱經濟通資料研究部）

