  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/03/2020 13:34

【放榜懶人包】藍籌股業績╱焦點╱投資評級，一表盡掌握

　　【放榜懶人包】表列本周藍籌股業績╱焦點╱大行投資評級（截至１３╱３　１２：２４）
　
　上市公司　　　　　　　　　　稅後虧盈　　　　升╱跌　　　　每股虧盈　　　派息　
　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　　　（％）　　　　　（元）　　　（元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
金融股　
友邦保險（０１２９９）　　　６６．４８＠　　１﹒５６倍　　０．５５＠　０．９３３＊　
　
焦點　　：香港新業務價值減少５％╱中國新業務價值增長２７％╱疫情對銷售的影響短暫　
大行觀點：大摩：具強大償付能力及盈餘去應付市場波動╱花旗：受新冠肺炎疫情及美國利率下
　　　　　調影響，短期新業務價值有一定挑戰╱瑞銀：新業務價值略低於市場預期╱
　　　　　大和：料內地訪客客戶業務急劇下跌，並下調今年新業務價值增長４％╱
　　　　　目標價：８８－１００港元

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。　
綜合企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
太古Ａ（０００１９）　　　　９０．０７　　－６１．８８　　　６．００　　１．６５●　
　
焦點　　：基本溢利增逾１倍╱經常性基本溢利跌３．６％╱旗下國泰航空今年上半年預期有重
　　　　　大虧損料拖累集團錄經常性虧損╱無意派１５０周年特別息　
大行觀點：花旗：香港社會動盪及疫情衝擊下，中期難望轉勢╱大和：資產管理成未來關鍵，建
　　　　　議回購提高股本回報率╱目標價：７７港元
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　＊港元計算　
　　＃人民幣計算　
　　＠美元計算　
　　●第二次中期息　
　
　　由３月２日至３月６日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱３月６日
１５：５０刊發的【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔ
ｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐ
ｈｐ？ｎｅｗｓｉｄ＝１２８２９＆ｃａｔｅｇｏｒｙ＝ｓｐｅｃｉａｌ
　
　　由２月２４日至２月２８日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱２月２８日
１６：１９刊發的【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ
﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｃａｔｅ
ｇｏｒｙ＝ｓｐｅｃｉａｌ＆ｎｅｗｓｉｄ＝１２７７１　
　
　　由２月１７日至２月２１日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱２月２１日
１５：２８刊發的首輯【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃ
ｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｃａ
ｔｅｇｏｒｙ＝ｓｐｅｃｉａｌ＆ｎｅｗｓｉｄ＝１２６９２　
　　
（經濟通新聞部╱經濟通資料研究部）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS13/03/2020
【FOCUS】全球「要錢不要貨」 人幣須留神
生財有道13/03/2020
《開市Good Morning》溫傑：港股恐下試21300點
生財有道13/03/2020
全球口罩需求急增 港產貨有出路？
中國故事13/03/2020
《京城近觀》「疫」境自強 米粉店「0帳期」起死回生
生財有道13/03/2020
【大熊來了】股市暴瀉逆向產品成寵兒 FI二華夏納一百升一成六
生財有道13/03/2020
業務模式利擴張　九毛九食得過
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】保信慈善基金Gimmick Easy免費派發口罩

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金