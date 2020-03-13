《華爾街內望》美股道指瀉近一成，創黑色星期一以來最大單日跌幅

《經濟通通訊社１３日專訊》美國出台新入境限制措施，遏制新冠肺炎疫情蔓延，令投資者

恐慌，全球股市下跌，美股周四（１２日）亦崩跌，創１９８７年黑色星期一以來最大單日跌幅

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道指收跌２３５２點或９﹒９９％，報２１２００點。標指收跌２６０點或９﹒５１％，報

２４８０點。納指跌７５０點或９﹒４３％，報７２０１點。

標指早段下挫７％，周內第二次觸發熔斷機制，停市１５分鐘，亦是史上第三次觸發暫停交

易，不過即使之後交易恢復，美股跌勢未止。

歐洲股市亦狂瀉１１﹒５％，創歷史最大單日跌幅。市場恐慌指數ＶＩＸ飆升至２００８年

金融危機以來最高，飆升４０﹒０２％至７５﹒４７點。

美國總統特朗普周三實施廣泛的入境限制，宣布在３０日內禁止來自歐洲２６個國家的旅客

入境，航空股首當其沖下挫。

禁令亦打擊油價，導致近月布蘭特原油價格跌８﹒６％。不過在沙特和俄羅斯承諾增產後，

儘管需求大幅下降，但石油供應仍充斥市場。

紐約聯邦儲備銀行宣布，本周將向隔夜貸款市場提供１﹒５萬億美元資金，並開始購買更多

不同年期的美債，作為每月購債操作的一部分。而聯儲局預計在下周結束為期兩天的貨幣政策會

議後進行本月第二次減息。

個股方面，波音急瀉１８﹒１％，因為摩通放棄對波音的長期支持。銀行股大跌

１０﹒５％，主要受企業信貸憂慮打壓，企業開始動用信貸額度。

十年期美債收益率報０﹒８８２％，高於上日收市０﹒８２２％。（ａｌ）

