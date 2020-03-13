【大熊來了】道期反彈，港股午後跌幅收窄至５６０點報２３７４８

《經濟通通訊社１３日專訊》隔晚美股恐慌性拋售，道指急挫近一成，拖累今早港股低開

１７８９點報２２５１９點，已經是全日最低位。其後跌幅收窄，但午收仍瀉逾１４００點。午

後，道指期貨止跌回升，目前反彈近４００點，港股跌幅亦顯著收窄。現時，恆指報

２３７４８，跌５６０點或跌２﹒３１％，主板成交１０７１﹒０８億元。國企指數報

９５２２，跌２０３點或跌２﹒０９％。

恆指成分股中恆安國際（０１０４４）午後更倒升，現漲１﹒５７％報５８﹒４元，暫為最

佳表現藍籌股。歐洲疫情嚴峻，長和系連日走低，長江基建（０１０３８）挫６﹒４９％，報

４８﹒３元，為最大跌幅藍籌，長和（００００１）亦走低５﹒８９％，報５５﹒１元。

重磅股跌幅亦收窄，騰訊（００７００）今早一度瀉逾７％，現跌１﹒１％，報３５９﹒６

元；匯控（００００５）今早低開近一成，現跌３﹒７５％，報４４﹒９元；港交所（００３８

８）跌０﹒９２％，報２３６﹒２元；友邦（０１２９９）跌０﹒４４％，報６８﹒５元；中移

動（００９４１）跌４﹒６９％，報５２﹒８５元；建行（００９３９）跌１﹒５８％，報

６﹒２３元。

Ａ股方面，上證綜合指數報２８７３，跌５０點或跌１﹒７２％，成交２５１９﹒７０億元

人民幣。深證成份指數報１０７９７，跌１４３點或跌１﹒３１％，成交３５８３﹒８６億元人

民幣。



表列十大跌幅藍籌股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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長江基建（０１０３８） ４８﹒３０元 跌６﹒４９％

長和 （００００１） ５５﹒１０元 跌５﹒８９％

中國旺旺（００１５１） ５﹒５６元 跌５﹒１２％

電能實業（００００６） ５２﹒５０元 跌５﹒０６％

金沙中國（０１９２８） ３１﹒００元 跌４﹒９１％



萬洲國際（００２８８） ６﹒９３元 跌４﹒４１％

新世界 （０００１７） ８﹒６９元 跌４﹒６１％

中國聯通（００７６２） ４﹒９９元 跌４﹒７７％

中國移動（００９４１） ５３﹒００元 跌４﹒４２％

申洲國際（０２３１３） ８６﹒００元 跌４﹒５０％

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（ｙｋ）

