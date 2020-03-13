【大熊來了】港股半日低收１４０４點穿兩萬三，北水勁掃近９６億

《經濟通通訊社１３日專訊》環球股災，隔晚美股一周內第二次熔斷，而在亞洲時段美股期

貨仍再跌約２％，亞太區股市全軍覆沒，港股裂口低開近１８００點，至逾三年低位後反覆收窄

跌幅，半日挫約１４００點。

港股裂口低開１７８９點，見２２５１９，創２００７年１月９日以來最低，為已是半日最

低位，隨後不斷收窄跌幅，最高見過２３２７３點，跌１０３５點，尾市略為腳軟，半日低收１

４０４點或跌５﹒７８％，報２２９０４，主板成交９８３﹒１５億元，較上日同時段增加１８

﹒５％。

值得留意的是，港股連續兩日大跌，北水則大規模撈底。繼上日（１２日）淨流入近１２７

億創港股通開通以來的紀錄新高後，半日再淨流入９５﹒９１億元。



＊騰訊、匯控、友邦急瀉５－６％，共拖低恆指約４００點＊



半日收市，近２０００隻股份僅９６隻上升，藍籌股則無一倖免。騰訊（００７００）隔晚

ＡＤＲ插穿３４０元，其股價半日最低見過３３６元，跌幅逾７％，收市則挫５﹒０６％，報３

４５﹒２元。匯控（００００５）低見４２元，創逾三年半低，惟低位不見顯著承接，半日收報

４３﹒８５元，瀉６％；息率已升至９厘。友邦（０１２９９）見過逾一年低位，低報６２﹒１

元，半日挫５﹒８９％，報６４﹒７５元。三隻比重分別達１０％的重磅股，合共拖低恆指４０

４點。

港交所（００３８８）宣布將恆生指數期貨合約按金，半日收低３﹒９４％，跌幅較大市輕

，報２２９元。一向落後的中移動（００９４１）跌幅則居前，半日重挫８﹒２１％，報５０﹒

９元。聯通（００７６２）總裁日前宣布退休，跟跌８﹒０２％，報４﹒８２元。

獲北水青睞的建行（００９３９），為半日主動買盤次高的個股，高達６６％，惟股價仍低

收５﹒０６％，報６﹒０１元。工行（０１３９８）挫５﹒５２％，報４﹒９６元。至於主動買

盤６７％的中電（００００２），滑４﹒９６％，報７６﹒７元。



＊申洲瀉近９％，三桶油再漏油＊



日本強調將如期舉辦今年東京奧運會，惟申洲（０２３１３）遭摩通及瑞信唱淡，半日勁滑

８﹒９４％，報８２元，為半日最差藍籌。隔晚歐洲股市主要指數全線瀉逾一成，長和（０００

０１）緊隨其後，急瀉８﹒４５％，報５３﹒６元。至於創科（００６６９）分別遭匯證及高盛

調低目標價，半日亦跳水４﹒９６％，報５２﹒６５元。

油價未止跌，布油隔晚低收逾７％，目前仍再軟１％，中海油（００８８３）漏油瀉７﹒８

１％，報７﹒２元；中石油（００８５７）再跌５﹒８６％，報２﹒４１元。中石化（００３８

６）亦續捱沽，軟５﹒７２％，報３﹒４６元。

匯證下調多隻澳門賭業股評級，目標價則有所調高。不過，金沙（０１９２８）仍急跌７﹒

５２％，報３０﹒１５元；銀娛（０００２７）跌幅相對溫和，低收６﹒５％，報４６元。

珠海市擬出台燃油車補貼，惟汽車股仍隨市剎車，吉利（００１７５）７﹒６６％，報１１

﹒８２元。



＊舜宇低位有承接，恆生為最佳藍籌＊



舜宇（０２３８２）下周一（１６日）放榜，績前獲資金撈底。今早開報１００﹒６元，急

瀉１３％，惟隨後迅速拉升，最高見過１１４﹒４元，較上日低位僅低１毫，半日收報１０９﹒

６元，跌５﹒６８％。瑞聲（０２０１８）則繼續處於劣勢，收跌７﹒７７％，報４２﹒７５元

。

個別本地業務比重較高的個股跌幅相對輕微，恆生（０００１１）軟３﹒２２％，報１３５

﹒４元，為半日最佳藍籌；恆隆地產（００１０１）低收３﹒４９％，報１６﹒０２元。

大市急瀉，逆向ＥＴＦ受捧。ＦＩ二南方納指（０７５６８）、ＦＩ二華夏納一百（０７５

２２）分別急漲逾１８％；而ＦＩ二南方國指（０７５８８）及ＦＩ二南方恆指（０７５００）

亦分別高收逾１１％。

其他焦點股方面，阿里巴巴（０９９８８）半日低見１７７元，與上市價１７６元僅差一元

，半日收報１８１﹒２元，滑４﹒０３％。至於微創醫療（００８５３）則逆市創新高，半日起

飛１２﹒２１％，報１６﹒７２元。

今日掛牌的新股個別發展，物管股燁星集團（０１９４１）半日收報１﹒５８元，較上市價

１﹒５６元輕微高１％；煜盛文化（０１８５９）則潛水，收報１﹒９９元，低上市價２﹒２６

元近１２％。



＊道期未止跌，Ａ股相對硬淨＊



紐約進入緊急狀態，加上加拿大總理杜魯多太太確診新冠肺炎，全球恐慌情緒蔓延，美股道

指期貨下試２００００點，跌幅近２％。亞太區股市全線下瀉，韓國、日本股市分別挫逾７％，

悉尼普通股指數一度急挫８％，目前僅跌近２％。

至於Ａ股表現仍然相對硬淨，半日收市，滬綜指收挫３﹒３２％，報２８２６；深成指滑３

﹒５％，至１０５５８點；兩市半日成交５７７０億元人民幣，較上一交易日同期大增１５﹒６

％。（ｋｌ）

