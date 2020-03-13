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即市新聞

13/03/2020 15:48

【大熊來了】道期升八百點，港股跌幅再收窄至三百點內重上二萬四

　　《經濟通通訊社１３日專訊》眾議院議長佩洛西周四（１２日）表示，正與財長努欽磋商修
改疫情應對措施，目前已經接近達成共識，並有待落實，相信周五公布相關消息。道指期貨升逾
目前升逾８００點，港股尾市跌幅再次收窄，最新報２４０４０，跌２６８點或跌１﹒１１％。
恆指早市開市跌１７８９點低見２２５１９，午後一度跌幅收窄至百多點高見２４１８４。
　　國企指數新報９６５５，跌０﹒７３％或跌７０點。主板成交１８３６﹒５２億元。
　　即月期指新報２４０１３，跌６２點，低水２７點。即月國指期貨報９６６０，升１６點，
高水５點。
　　上證綜合指數收２８８７，跌３６點或跌１﹒２３％，成交３９３０﹒２０億元人民幣。深
證成份指數報１０８３１，跌１０９點或跌１﹒００％，成交５７３７﹒０２億元人民幣。
　　美股上日急跌近一成，目前股指期貨大幅反彈，道指期貨升８０７點或３﹒８３％，報
２１８９２；標指期貨報２５６８，升９９點或４％；而納指期貨報７５３５，上升３２０點或
４﹒４４％。
　　個別藍籌股回升，友邦保險（０１２９９）升０﹒０７３％，報６８﹒８５０元；建設銀行
（００９３９）升０﹒４７４％，報６﹒３６０元；香港交易所（００３８８）升０﹒０８４％
，報２３８﹒６００元；中石油（００８５７）漲０﹒７８１％，報２﹒５８０元；中石化
（００３８６）升０﹒８１７％，報３﹒７００元。（ｅｃ）

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