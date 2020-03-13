【大熊來了】道期升八百點，港股跌幅再收窄至三百點內重上二萬四

《經濟通通訊社１３日專訊》眾議院議長佩洛西周四（１２日）表示，正與財長努欽磋商修

改疫情應對措施，目前已經接近達成共識，並有待落實，相信周五公布相關消息。道指期貨升逾

目前升逾８００點，港股尾市跌幅再次收窄，最新報２４０４０，跌２６８點或跌１﹒１１％。

恆指早市開市跌１７８９點低見２２５１９，午後一度跌幅收窄至百多點高見２４１８４。

國企指數新報９６５５，跌０﹒７３％或跌７０點。主板成交１８３６﹒５２億元。

即月期指新報２４０１３，跌６２點，低水２７點。即月國指期貨報９６６０，升１６點，

高水５點。

上證綜合指數收２８８７，跌３６點或跌１﹒２３％，成交３９３０﹒２０億元人民幣。深

證成份指數報１０８３１，跌１０９點或跌１﹒００％，成交５７３７﹒０２億元人民幣。

美股上日急跌近一成，目前股指期貨大幅反彈，道指期貨升８０７點或３﹒８３％，報

２１８９２；標指期貨報２５６８，升９９點或４％；而納指期貨報７５３５，上升３２０點或

４﹒４４％。

個別藍籌股回升，友邦保險（０１２９９）升０﹒０７３％，報６８﹒８５０元；建設銀行

（００９３９）升０﹒４７４％，報６﹒３６０元；香港交易所（００３８８）升０﹒０８４％

，報２３８﹒６００元；中石油（００８５７）漲０﹒７８１％，報２﹒５８０元；中石化

（００３８６）升０﹒８１７％，報３﹒７００元。（ｅｃ）

