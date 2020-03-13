【大熊來了】美股股災港股暴瀉，低開１７８９點報２２５１９點

《經濟通通訊社１３日專訊》隔晚美股觸發史上第三次熔斷，恐慌性情緒籠罩亞洲股市，日

經大跌１５７７點，台北加權指數跌６７７點，港股方面今早再失守二萬三關口，低開近千八點

，再創下兩年低位。重磅股騰訊（００７００）、友邦（０１２９９）、匯控

（００００５）、建行（００９３９）拖累大市近千點跌幅。

恆生指數開報２２５１９點，跌１７８９點或跌７﹒３６％，主板成交５１﹒５２億元。國

企指數報９００６，跌７１９點或跌７﹒４０％。

出口及於美國擁有業務的相關股份跌幅最深，申洲（０２３１３）低開一成六，創科（００

６６９）低開一成半。；重磅股全面暴瀉，匯豐控股（００００５）跌９﹒９７％，報４２元；

另外，由於大市波動下，港交所（００３８８）宣布將恆生指數期貨合約按金提高，其中「大期

」及「細期」同樣大幅提升近一成半，香港交易所（００３８８）低開跌３﹒５２％，報

２３０元；騰訊控股（００７００）跌７﹒５９％，報３３６元；中移動（００９４１）跌

８﹒２１％，報５０﹒９元；友邦保險（０１２９９）跌８﹒２８％，報６３﹒１元。



恆指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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申洲國際（０２３１３） ７５﹒５５元 跌１６﹒１０％

創科實業（００６６９） ４７﹒００元 跌１５﹒１６％

舜宇光學（０２３８２） １００﹒６０元 跌１３﹒４３％

吉利汽車（００１７５） １１﹒１８元 跌１２﹒６６％

萬洲國際（００２８８） ６﹒４０元 跌１１﹒７２％

匯豐控股（００００５） ４２﹒００元 跌９﹒９７％

瑞聲科技（０２０１８） ４１﹒７５元 跌９﹒９２％

交通銀行（０３３２８） ４﹒４０元 跌９﹒８４％

蒙牛乳業（０２３１９） ２４﹒３５元 跌９﹒８１％

碧桂園（０２００７） ８﹒７３元 跌９﹒７２％

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（ｕｌ）

