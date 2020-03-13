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即市新聞

13/03/2020 09:22

【大熊來了】美股股災港股暴瀉，低開１７８９點報２２５１９點

　　《經濟通通訊社１３日專訊》隔晚美股觸發史上第三次熔斷，恐慌性情緒籠罩亞洲股市，日
經大跌１５７７點，台北加權指數跌６７７點，港股方面今早再失守二萬三關口，低開近千八點
，再創下兩年低位。重磅股騰訊（００７００）、友邦（０１２９９）、匯控
（００００５）、建行（００９３９）拖累大市近千點跌幅。
　　恆生指數開報２２５１９點，跌１７８９點或跌７﹒３６％，主板成交５１﹒５２億元。國
企指數報９００６，跌７１９點或跌７﹒４０％。
　　出口及於美國擁有業務的相關股份跌幅最深，申洲（０２３１３）低開一成六，創科（００
６６９）低開一成半。；重磅股全面暴瀉，匯豐控股（００００５）跌９﹒９７％，報４２元；
另外，由於大市波動下，港交所（００３８８）宣布將恆生指數期貨合約按金提高，其中「大期
」及「細期」同樣大幅提升近一成半，香港交易所（００３８８）低開跌３﹒５２％，報
２３０元；騰訊控股（００７００）跌７﹒５９％，報３３６元；中移動（００９４１）跌
８﹒２１％，報５０﹒９元；友邦保險（０１２９９）跌８﹒２８％，報６３﹒１元。

　　恆指十大跌幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲國際（０２３１３）　　７５﹒５５元　　　跌１６﹒１０％
　　創科實業（００６６９）　　４７﹒００元　　　跌１５﹒１６％
　　舜宇光學（０２３８２）　１００﹒６０元　　　跌１３﹒４３％
　　吉利汽車（００１７５）　　１１﹒１８元　　　跌１２﹒６６％
　　萬洲國際（００２８８）　　　６﹒４０元　　　跌１１﹒７２％
　　匯豐控股（００００５）　　４２﹒００元　　　跌９﹒９７％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４１﹒７５元　　　跌９﹒９２％
　　交通銀行（０３３２８）　　　４﹒４０元　　　跌９﹒８４％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　２４﹒３５元　　　跌９﹒８１％
　　碧桂園（０２００７）　　　　８﹒７３元　　　跌９﹒７２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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