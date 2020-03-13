《盤後部署》關注美國疫情援助法案，港股或能突破２４２００點

《經濟通通訊社１３日專訊》美國對歐洲封關加劇市場恐慌，隔晚標指再觸及斷熔，港股上

日急挫逾九百點後，今早在外圍股市氣氛的拖累下，裂口低開１７８９點報２２５１９點，一連

失守兩萬四及兩萬三關口，直接步入技術性熊市。港股藍籌股全線急挫，出口股受沽壓嚴重，重

磅股匯控（００００５）、騰訊（００７００）亦一度插７％。其後，港股跌幅反覆收窄，半日

插１４０４點。午後道指期貨突然反彈，港股中午開市不久隨跌幅收窄，跌幅一度只有１２４點

報２４１８４點，藥股、油股率先回升，重磅股騰訊、友邦（０１２９９）亦跟隨。港股其後在

高位沽壓再現，追隨美指期貨反覆，惟最終收報２４０３２，跌２７６點或跌１﹒１４％，主板

成交２０２４﹒３４億元大幅增３３％。國企指數報９６５０，跌７５點或跌０﹒７８％。

Ａ股兩市偏軟。上證綜合指數報２８８７點，跌３６點或跌１﹒２３％。深證成分指數報

１０８３１點，跌１０９點或跌１％。合計兩市成交９６６７﹒２２億元人民幣增１５％。



＊美股見底還有距離，恐慌消退看四個信號＊



自上月至今，標普５００指數已從歷史高位下挫２７％，幾乎回吐２０１８年年底以來的所

有升幅，但有部分分析師指，距離美股見底還有一段距離。新冠疫情的爆發，再加上突如其來的

油價戰，打破了對於全球經濟增長的預期，並加劇了市場的憂慮。目前市場可能更多地需要聯儲

局及白宮政府採取更有效的政策平復恐慌情緒，惟在各方的敦促下，美國總統特朗普依然按兵不

動，加上他在周三發表和刺激經濟毫無關係的講話，或令市場對其救市的信心減少。

瑞銀表示，市場恐慌消退需要四個關鍵的信號。其中，最關鍵的還是疫情獲得控制的證據，

若有更多的證據表明新增病例已出現放緩，對市場時一個正面信號。其二是疫情對經濟的衝擊明

朗化，消費行為開始恢復。其三，則是財政及貨幣政策的支持。最後是估值，債券收益率和股價

下跌，意味著股票的吸引力將會上升。



＊港股仍受到眾多消息左右，不宜過於樂觀＊



港股今日走勢低開高走，形成一枝大陽燭，如此走勢主要是受到美國方面的消息影響。上日

美國總統特朗普雖然講話，但並無提及刺激經濟的措施，反而突然宣布禁止歐洲人士入境，進一

步加劇市場恐慌，標指本周第二次觸發斷熔，全球股市幾乎進入熊市，拖累港股裂口低開逾千七

點。但之後有報道指，美國眾議院議長佩洛西表示與財長努欽磋商疫情應對措施接近達成共識，

憧憬措施出台，道指期貨急彈，港股亦將跌幅收窄。

港股低開高走後，第二日通常會上升，但在周末期間變數仍在。目前港股還是受到眾多消息

影響而大幅波動，若美國今晚公布相關疫情援助計劃可以加附市場信心，港股將出現反彈並突破

２４２００點。不過，仍要注意目前牽制大市的疫情及油價戰仍未有定論，投資者不宜過於樂觀

。（ｆｚ）

