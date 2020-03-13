《經濟通通訊社１３日專訊》眾議院議長佩洛西周四（１２日）表示，正與財長努欽磋商修
改疫情應對措施，目前已經接近達成共識，並有待落實，相信周五（１３日）公布相關消息，
不過今晚不會對疫情法案進行投票。
早前美國總統特朗普表示，不支持民主黨提出的應對新冠肺炎的法案，故由財長努欽與佩洛
西討論調整。
民主黨周三（１１日）晚上推出的一攬子措施，包括緊急有薪病假、加強失業福利、免費病
毒檢測，原本計劃周四進行投票。（ａｌ）
13/03/2020 10:35
【新冠肺炎】佩洛西：疫情應對法案接近達共識，今晚不會進行投票
《經濟通通訊社１３日專訊》眾議院議長佩洛西周四（１２日）表示，正與財長努欽磋商修
改疫情應對措施，目前已經接近達成共識，並有待落實，相信周五（１３日）公布相關消息，
不過今晚不會對疫情法案進行投票。
早前美國總統特朗普表示，不支持民主黨提出的應對新冠肺炎的法案，故由財長努欽與佩洛
西討論調整。
民主黨周三（１１日）晚上推出的一攬子措施，包括緊急有薪病假、加強失業福利、免費病
毒檢測，原本計劃周四進行投票。（ａｌ）
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