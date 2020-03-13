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即市新聞

13/03/2020 11:01

【大熊來了】岑智勇：期指按金調高未影響成交，對沖需求仍在

　　《經濟通通訊社記者李皆穎１３日報道》由於新冠病毒侵襲全球，世衛將其列為「全球大流
行」，環球股市暴瀉，隔晚美股道指跌逾二千點，港股昨日急插逾９００點，今早再跌逾千點，
全面進入熊市。港交所（００３８８）宣布將恆指期貨按金調高近一成半，「大期」及「細期」
每張按金分別加至１２﹒５３萬元及２５０７０元，今日生效。
　　市場憂慮港交所提高期指按金，可被解讀為大市仍未見底，因此需要降低交易風險。獨立股
評人岑智勇對《經濟通通訊社》表示，港交所此舉是想保護本地券商，據了解近年來券商經營困
難，加上遇到股災，調高按金意味著將券商風險減低，但投資者的資金成本則被提高。他認為，
按金提升並不會將期指交投量降低，因此目前環球股市下挫，投資者需要對沖產品，因此指數期
貨有一定需求。

＊短期內或再提高按金比例＊

　　他個人認為，目前全球股、債、金、油市都急挫，有機會是部分投資者套現再將資金投入指
數期貨市場進行「補倉」動作，因此短期內大市未必見底，跌勢有機會維持至３月底。
　　被問到期指按金「加價」情況會否繼續出現，岑智勇認為，期貨的按金是一個「可加可減」
機制，面對現時疫情來襲，世衛將疫情級別調高至「全球大流行」，因此他認為，不排除短期內
可能再提高按金比例，按金水平可能與世衛如何定義疫情成掛勾，而且有機會因資金鏈壓力，本
港市場將出現大量斬倉潮。但他強調，期指高按金水平並不會長期維持，當股市見底時，按金水
平則有機會下調。

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