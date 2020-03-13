  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/03/2020 09:30

《異動股》阿里巴巴（０９９８８）開挫半成，逼近招股價

　　《經濟通通訊社１３日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價跌５﹒３％，報１７８﹒８元，
創上市新低；成交約１８６萬股，涉資３﹒３８億元。該股招股價為１７６元，首日開報１８２
元。
　　騰訊控股（００７００）開市亦急跌７﹒５９％，報３３６元，創三個月低；成交約３０２
萬股，涉資１０﹒２８億元。
　　現時，恆生指數報２２５１９點，跌１７８９點或跌７﹒３６％，主板成交５１﹒５２億元
。國企指數報９００６點，跌７１９點或跌７﹒４０％。
　　上證綜合指數報２８０４點，跌１１９點或跌４﹒０８％，成交８６﹒９３億元人民幣。
　　深證成份指數報１０３８２點，跌５５８點或跌５﹒１１％，成交１０４﹒１５億元人民幣



　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　閱文集團（００７７２）　　　２６﹒２０元　　　跌９﹒１９％
　　網龍　　（００７７７）　　　１８﹒５０元　　　跌７﹒７３％
　　騰訊控股（００７００）　　３３６﹒００元　　　跌７﹒５９％
　　美圖公司（０１３５７）　　　　１﹒５９元　　　跌７﹒５６％
　　美團點評（０３６９０）　　　８４﹒５０元　　　跌６﹒９４％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　１７８﹒８０元　　　跌５﹒３０％
　　金山軟件（０３８８８）　　　２３﹒１５元　　　無升跌
　　同程藝龍（００７８０）　　　１１﹒３０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道13/03/2020
業務模式利擴張　九毛九食得過
剖析天下13/03/2020
美國經濟 仍存下行風險
生財有道12/03/2020
恒指期貨合約按金上調14.5% 市場人士指提高風險管理
FOCUS12/03/2020
【FOCUS】侵侵電視講話遭打臉 債市異象顯現金為王
生財有道12/03/2020
《開市Good Morning》林家亨：港股估值低下跌空間有限
生財有道12/03/2020
【肺炎大流行】港股暫難「估底」 本月單日上落千點或成常態
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】保信慈善基金Gimmick Easy免費派發口罩

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金