《異動股》阿里巴巴（０９９８８）開挫半成，逼近招股價

《經濟通通訊社１３日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價跌５﹒３％，報１７８﹒８元，

創上市新低；成交約１８６萬股，涉資３﹒３８億元。該股招股價為１７６元，首日開報１８２

元。

騰訊控股（００７００）開市亦急跌７﹒５９％，報３３６元，創三個月低；成交約３０２

萬股，涉資１０﹒２８億元。

現時，恆生指數報２２５１９點，跌１７８９點或跌７﹒３６％，主板成交５１﹒５２億元

。國企指數報９００６點，跌７１９點或跌７﹒４０％。

上證綜合指數報２８０４點，跌１１９點或跌４﹒０８％，成交８６﹒９３億元人民幣。

深證成份指數報１０３８２點，跌５５８點或跌５﹒１１％，成交１０４﹒１５億元人民幣

。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

閱文集團（００７７２） ２６﹒２０元 跌９﹒１９％

網龍 （００７７７） １８﹒５０元 跌７﹒７３％

騰訊控股（００７００） ３３６﹒００元 跌７﹒５９％

美圖公司（０１３５７） １﹒５９元 跌７﹒５６％

美團點評（０３６９０） ８４﹒５０元 跌６﹒９４％

阿里巴巴（０９９８８） １７８﹒８０元 跌５﹒３０％

金山軟件（０３８８８） ２３﹒１５元 無升跌

同程藝龍（００７８０） １１﹒３０元 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｆｚ）

