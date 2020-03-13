《異動股》阿里巴巴（０９９８８）開挫半成，逼近招股價

《經濟通通訊社１３日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價跌５﹒３％，報１７８﹒８元，
創上市新低；成交約１８６萬股，涉資３﹒３８億元。該股招股價為１７６元，首日開報１８２
元。
騰訊控股（００７００）開市亦急跌７﹒５９％，報３３６元，創三個月低；成交約３０２
萬股，涉資１０﹒２８億元。
現時，恆生指數報２２５１９點，跌１７８９點或跌７﹒３６％，主板成交５１﹒５２億元
。國企指數報９００６點，跌７１９點或跌７﹒４０％。
上證綜合指數報２８０４點，跌１１９點或跌４﹒０８％，成交８６﹒９３億元人民幣。
深證成份指數報１０３８２點，跌５５８點或跌５﹒１１％，成交１０４﹒１５億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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閱文集團（００７７２） ２６﹒２０元 跌９﹒１９％
網龍 （００７７７） １８﹒５０元 跌７﹒７３％
騰訊控股（００７００） ３３６﹒００元 跌７﹒５９％
美圖公司（０１３５７） １﹒５９元 跌７﹒５６％
美團點評（０３６９０） ８４﹒５０元 跌６﹒９４％
阿里巴巴（０９９８８） １７８﹒８０元 跌５﹒３０％
金山軟件（０３８８８） ２３﹒１５元 無升跌
同程藝龍（００７８０） １１﹒３０元 無升跌
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（ｆｚ）