《異動股》環球股市大瀉，匯控（００５）插逾７％，最低見４２元

《經濟通通訊社１３日專訊》隔晚美股開盤後６分鐘，標普５００指數跌幅擴大至７％，觸

發本周第二次熔斷，美股暫停交易１５分鐘。這是美國歷史上首次一周內二度熔斷停市。經濟下

行，本地銀行股累，匯控（００００５）現價跌７﹒５％，報４３﹒１５元，盤中最低見４２元

創約三年半低；成交約３９７萬股，涉資１﹒６８億元，主動沽盤達７４％，其預期息率已高逾

９厘。

同系恆生（０００１１）軟３﹒９３％，報１３４﹒４元；東亞（０００２３）跌

５﹒８６％，報１６﹒７元。

據不完全統計，發生熔斷的股市還有泰國股市、菲律賓股市、韓國股市、巴基斯坦股市、印

尼股市、巴西股市。全球有８個股市熔斷。

現時，恆生指數報２２５９８，跌１７１０點或跌７﹒０４％，主板成交６８﹒５７億元。

國企指數報９０２５，跌７００點或跌７﹒２０％。

上證綜指報２８０２，跌１２１點或跌４﹒１４％，成交１７２﹒３９億元人民幣。深證成

指報１０３８１，跌５５９點或跌５﹒１１％，成交１８０﹒５３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ４３﹒１５元 跌７﹒５０％

恆生銀行（０００１１） １３４﹒４０元 跌３﹒９３％

東亞銀行（０００２３） １６﹒７０元 跌５﹒８６％

大新金融（００４４０） ２３﹒００元 跌２﹒７５％

創興銀行（０１１１１） １０﹒９２元 無升跌

中銀香港（０２３８８） ２２﹒５０元 跌５﹒４６％

渣打集團（０２８８８） ４１﹒８５元 跌１０﹒００％

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（ｎｓ）

