【北水炒Ｄ乜】淨流入１６８﹒８億人幣創新高，買建行沽新華保險

《經濟通通訊社１３日專訊》隔晚美股恐慌性拋售，道指急挫近一成，創１９８７年股災後

最大單日跌幅。拖累今早港股裂口低開１７８９點報２２５１９點，創２０１７年１月９日以來

新低，已經是全日最低位。午後道指期貨突由跌轉升，恆指甫開拗腰，跌幅曾縮窄至１２４點，

高見２４１８４。之後表現反覆，恆指最終收報２４０６０點，僅跌２７６點或１﹒１４％。

按額度計算，北水全日淨流入１６８﹒８億元人民幣，再創港股通開通以來的紀錄新高，增

加３０％。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、

工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多的依次是新華保險（０１３３６）、中興通訊

（００７６３）。

主板成交２０２４﹒３４億元增加３３％。其中港股通成交３８７﹒５億元，佔總成交

１９﹒１％。



＊北水繼續掃建行，流入近２７億元＊



內銀股逆市靠穩，建行升０﹒１６％，報６﹒３４元；工行無升跌，報５﹒２５元；北水分

別流入２６﹒７２億元及１２﹒１８億元。

騰訊先跌後回升０﹒３９％，報３６５元；吸引北水大規模撈底，淨流入２２﹒２９億元。

中國保險行業協會公布，保險業抗疫專屬理賠累計達１２﹒２萬件，累計賠付金額１﹒８億

元人民幣。內險股普遍下跌，新華保險跌１﹒７３％，報２５﹒５元；遭北水淨沽出，淨流出金

額１﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行 （００９３９） ２６﹒７２

騰訊控股 （００７００） ２２﹒２９

工商銀行 （０１３９８） １２﹒１８

美團點評 （０３６９０） ８﹒７１

滙豐控股 （００００５） ５﹒４９



淨沽出最多港股：

新華保險 （０１３３６） －１﹒７０

中興通訊 （００７６３） －０﹒１４

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（ｃａ）

