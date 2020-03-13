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13/03/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入１６８﹒８億人幣創新高，買建行沽新華保險

　　《經濟通通訊社１３日專訊》隔晚美股恐慌性拋售，道指急挫近一成，創１９８７年股災後
最大單日跌幅。拖累今早港股裂口低開１７８９點報２２５１９點，創２０１７年１月９日以來
新低，已經是全日最低位。午後道指期貨突由跌轉升，恆指甫開拗腰，跌幅曾縮窄至１２４點，
高見２４１８４。之後表現反覆，恆指最終收報２４０６０點，僅跌２７６點或１﹒１４％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１６８﹒８億元人民幣，再創港股通開通以來的紀錄新高，增
加３０％。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、
工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多的依次是新華保險（０１３３６）、中興通訊
（００７６３）。
　　主板成交２０２４﹒３４億元增加３３％。其中港股通成交３８７﹒５億元，佔總成交
１９﹒１％。

＊北水繼續掃建行，流入近２７億元＊

　　內銀股逆市靠穩，建行升０﹒１６％，報６﹒３４元；工行無升跌，報５﹒２５元；北水分
別流入２６﹒７２億元及１２﹒１８億元。
　　騰訊先跌後回升０﹒３９％，報３６５元；吸引北水大規模撈底，淨流入２２﹒２９億元。
　　中國保險行業協會公布，保險業抗疫專屬理賠累計達１２﹒２萬件，累計賠付金額１﹒８億
元人民幣。內險股普遍下跌，新華保險跌１﹒７３％，報２５﹒５元；遭北水淨沽出，淨流出金
額１﹒７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　２６﹒７２
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　２２﹒２９
　　工商銀行　　　　（０１３９８）　　　　　１２﹒１８
　　美團點評　　　　（０３６９０）　　　　　　８﹒７１
　　滙豐控股　　　　（００００５）　　　　　　５﹒４９

　　淨沽出最多港股：
　　新華保險　　　　（０１３３６）　　　　　－１﹒７０
　　中興通訊　　　　（００７６３）　　　　　－０﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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